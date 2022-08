Con Alejo Distaulo, la ilusión del pueblo tricolor remonta vuelo en el Federal A

Alejo Distaulo volvió recargado y Villa Mitre agradecido.

El punta tucumano debió sortear una lesión en la rodilla --debió ser reemplazado en el primer tiempo del clásico ante Olimpo-- que lo dejó varios partidos afuera, pero su regreso coincidió con la levantada del tricolor, hoy bien afirmado en el sitial de escolta.

Tras su gol en el éxito ante Cipolletti 1 a 0 y de cara al choque ante Desamparados, el atacante le contó sus sensaciones a La Nueva.

“Contra Cipolletti se ganó y se ganó jugando bien. Estamos siendo el equipo que el técnico y nosotros estamos buscando ver. Se vio un equipo muy intenso, que llega con mucha gente al área rival, algo que venimos trabajando día a día, y ahora queremos mantener esta solidez", valoró el delantero de 27 años.

--Volviste a jugar en buen nivel y eso que no estás al cien. ¿Es así?

-La verdad que jugué esguinzado, pero me dieron un golpe en el tobillo y, por precaución, tuve que salir. Pero con hielo y descanso ya estaremos otra vez en la cancha.

"Encima, cuando tenés un dolor, es ley que te peguen en el lugar que te duele", agregó entre risas.

--Y una lesión te dejó varios cotejos afuera cuando estabas en un gran momento.

--Menos mal que el tobillo es más noble que la rodilla, que me dejó afuera 6 o 7 partidos. Y si bien no estaba al cien, pedí jugar este partido. Uno siempre quiere jugar, pero también hay que ser consciente que no parar a tiempo puede traer consecuencias a futuro. Pero yo me sentía bien como para poder aportar lo mío.

"La verdad que la pasé mal con el tema de la rodilla, pero ya pasó, acá estamos y vamos a seguir dando pelea como siempre", añadió Distaulo.

--Y se anotaron un gran triunfo ante un rival que venía sólido.

--Ellos venían de una racha de buenos partidos, pero nosotros nos hacemos muy fuertes cuando jugamos de local. Creo que hicimos un primer tiempo casi perfecto, en el que debimos sacar más ventaja. Fuimos un equipo intenso y merecimos más. Después, en el complemento, fue más parejo, pero nos pusimos el mameluco y defendimos bien la ventaja que sacamos.

--Entendieron cómo debían sostener esa ventaja.

--Tal cual. Estos tres puntos eran fundamentales para sostener esta muy buena racha y llegar con confianza al partido en San Juan (por el choque de Desamparados).

--También es cierto que empezaron a recuperar soldados.

--Recién ahora, desde la pretemporada, pudimos tener el plantel completo. Hubo muchas lesiones en el medio y se notó. Contra Cipolletti, Carlos (por Mungo) tenía para elegir y todos los chicos están preparados para responder cuando sean llamados. Todo eso nos genera tranquilidad.

--Hoy, el DT tiene muchas variantes a mano.

--Sinceramente, hay una competencia muy sana. Por encima de todo está el grupo y eso nos va a permitir pelear cosas importantes.

"Cuando hay buena competencia, uno no se puede relajar. El futbolista sabe que cuando te están comiendo los tobillos y bajas un poquito, entra tu compañero y tenés que remarla otra vez. El jugador siempre quiere jugar, pero también es bueno que atrás haya un compañero con las mismas ganas que uno", amplió Alejo.

--¿Estás atravesando uno de tus mejores momentos futbolísticos?

--Puede ser, pero antes de la pandemia, estaba atravesando un gran momento con Deportivo Madryn. Pero luego se terminó el contrato y me tuve que ir. Y hoy me siento muy bien en Villa Mitre.

--Ya igualaste la marca de goles de toda la temporada pasada.

--La verdad que sí, pero tengo que seguir mejorando el promedio de gol. Y con respecto al torneo pasado, jugué muchos partidos de volante.

--¿Van a tratar de jugar con la desesperación de Desamparados?

--Trataremos de aprovechar que ellos están obligados, pero sabemos que todos los rivales son complicados. Tenemos que traernos algo de San Juan.

El número

7-- Buen promedio. Alejo suma 7 goles en lo que va del certamen y ya equiparó la misma cantidad de la temporada anterior. Jugó 15 partidos, 14 como titular. Y se perdió varios por lesión. Tiene 14 conquistas con la camiseta de Villa Mitre en dos temporadas.