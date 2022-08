Es basquetbolista estadounidense y hoy la condenaron a 9 años de cárcel en Rusia

Brittney Griner es bicampeona olímpica con Estados Unidos. Fotos: Nota al Pie y AS.

La basquetbolista estadounidense Brittney Griner, detenida en Rusia desde febrero, fue condenada este jueves a 9 años de cárcel por un tribunal ruso que la consideró culpable de tráfico de drogas, tras ser arrestada en posesión de líquido de vapor a base de cannabis a su llegada a Moscú.

El tribunal de Jimki, cerca de Moscú, declaró culpable a la jugadora de posesión y tráfico de drogas, pena que será apelada de acuerdo con los abogados de la jugadora.

Más allá de la personalidad de Griner, de perfil activista y quien no respondió al llamado de evacuación del presidente estadounidense Joe Biden cuando se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, el caso no deja de tener un tufillo político. Como en las viejas épocas de la Guerra Fría.

Más que nada porque la sentencia de la pivot de 31 años y 2m06, del equipo profesional Phoenix Mercury en la WNBA, podría ser el camino para un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos, que la incluiría a ella y a Viktor Bout, un traficante de armas ruso encarcelado en EE.UU.

Griner, dos veces medalla de Oro olímpica con su país, fue arrestada en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo, el 17 de febrero pasado, con cartuchos de vapeo que contenían aceite de hachís en su equipaje. Aceptó los cargos, pero dijo que no tenía intención de llevar una sustancia prohibida a Rusia ni de hacer daño a nadie.

"Cometí un error y espero que su sentencia no acabe con mi vida acá. Mis padres me enseñaron dos cosas importantes: una, asumir tus responsabilidades y dos, trabajar duro por todo lo que tienes. Por eso me declaré culpable de mis cargos", declaró Griner al tribunal.