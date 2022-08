Carolina Losada y Luis Naidenoff anunciaron que se van a casar

Los legisladores de Juntos por el Cambio, Carolina Losada y Luis Naidenoff, quienes se encuentran desde hace algunos meses en pareja, anunciaron que van a contraer matrimonio: "Estamos muy felices".

En Todo Noticias (TN), los senadores contaron cómo se generó la propuesta. “Estábamos hablando y me dijo que se quería casar”, comenzó relatando Losada. “’Ah bueno’, le dije yo” -continuó- “’¿Vos también te querés casar?’, me preguntó. Y le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenés que arrodillar para eso?’, le dije. Y él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento”. “Claro que le dije que sí”, manifestó la también periodista.

“Se dio como se dan las cosas, naturalmente. Como cualquier persona que se enamora”, acotó Naidenoff, quien afirmó estar “convencido, jugado y decidido” en este nuevo paso para la pareja: “Estamos bien, muy felices”.

No obstante, el senador de Formosa planteó que dado que “la situación es tan compleja” en el país, no quieren “mezclar y confundir un sentimiento muy sano y muy lindo para nosotros con algún tipo de especulación cuando la gente está tan golpeada”. “El mensaje quizás sea que hay que vivir con intensidad. Se siente de corazón y cuidamos este espacio”, agregó.

La pareja de senadores durante una actividad de campaña.

Consultado sobre cuándo será la boda, el senador radical optó por mantenerlo en reserva. “Tenemos fecha”, dijo pero no dio precisiones; tampoco sobre el lugar en el que se llevará a cabo. (Infobae)