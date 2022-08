El Frente de todos anunció un plenario para el 9 de septiembre en apoyo a Cristina Kirchner

El Frente de Todos anunció un plenario para el próximo 9 de septiembre en la provincia de Santiago del Estero, en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, luego del pedido de 12 años de prisión en la causa Vialidad.

Lo acordaron los referentes del oficialismo en un encuentro que se desarrolló en la sede del PJ y del que participó Alberto Fernández. El peronismo sigue en “estado de alerta y movilización”, advirtieron.

El plenario será el primero de otros actos que se desplegarán por todo el país, con el fin de hacer explícito el apoyo a la vicepresidenta en medio de la investigación judicial.

En un principio, el presidente no iba a asistir a la reunión debido a una actividad en Bariloche junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Sin embargo, reacomodó sus horarios y regresó a la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su discurso, Fernández resaltó que en la situación actual “está en riesgo es el estado de derecho”.

“Cuando uno ve lo que le pasa a (Rafael) Correa en Ecuador es muy parecido, porque un arrepentido dijo algo sin pruebas. Lo mismo con Lula, que un juez lo condenó sin pruebas. A Evo lo ayudamos con López Obrador. Y una justicia común condenó a Yañez”, sostuvo.

“A Cristina la persiguen porque dicen que no podría no saber, y con eso piden 12 años de cárcel. Me da asco lo que hacen ciertos jueces en Argentina. Lo dije el día que la procesaron que era una ignominia. Voy a estar al lado de Cristina defendiendo sus derechos de todo lo que sea necesario. Nadie tiene que sentirse ofendido por lo que digo”, insistió el mandatario.

En ese sentido, reclamó que la Justicia declare inocente a la vicepresidenta y llamó a estar en “estado de alerta y movilización”. “Hay que tomar dimensión de la gravedad de lo que se vive. Es evidente que ciertas fuerzas políticas han copado el Poder Judicial. Más convencidos que nunca tenemos que estar unidos, es lo que más fuerte nos hace”, indicó.

Además de los consejeros del PJ, y de los presidentes de los partidos que integran el Frente de Todos, participaron dirigentes internacionales, entre ellos, los expresidentes de Colombia, Ernesto Samper; y el España, José Luis Rodríguez Zapatero.

“Es fundamental la unidad del Frente de Todos y la firmeza para ganar la opinión pública para debatir y cuestionar la acusación que se ha hecho a Fernández de Kirchner. Hay que mantener la iniciativa política y la iniciativa social”, expresó el español vía Zoom.

Además, consideró que “la lucha por la democracia es una lucha larga por convicciones, tengo un optimismo muy profundo sobre el futuro. Latinoamérica tiene que apoyar más que nunca a Cristina, a Brasil y a Colombia”.

“Lo que sucede con Cristina es mucho de lo que sucede en la región. En Latinoamérica hay poderes que representan a los grupos poderosos, y debilitar las democracias y que no avance el progresismo. El arma favorita es la judicialización de la política. Lo hicieron con Cristina y también con Lula, Evo, Correa”, indicó Samper.

En ese sentido, sostuvo que “el lawfare afecta al estado de derecho, porque se desconoce el derecho a la defensa. Lo que quieren además es sacar a la gente de la política, como pasó con Lula y ahora con Cristina”.

En el comunicado final del Frente de Todos repudiaron “las provocaciones ejercidas por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la colocación de vallas, la represión con gases y camiones hidrantes y la violencia física para con ciudadanos y ciudadanas que libremente desean manifestarse en el espacio público”.

“Condenamos la violencia ejercida por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Máximo Kirchner, cuando intentaba acercarse al domicilio de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, hecho que evidencia la ausencia de principios y valores democráticos en la conducción de la policía”, agregaron.

Del acto participaron referentes peronistas, entre ellos, Darío Martínez, Luis D’Elia, Santa María, Sergio Berni, Claudio Lozano, Jorge Taina, Agustin Rossi, Mario Secco, Ricardo Quintela, Martin Sabatella, José Luis Gioja, Victoria Tolosa Paz, Germán Martínez, Carlos Heller, Santiago Cafiero, Juan Manuel Olmos, Hugo Yasky, Eduardo Valdés, María de los Ángeles Sacnun, Fernanda Raverta, Juan Manzur, Pablo Moyano, Verónica Magario y Eduardo ‘Wado’ De Pedro.

En representación del sindicalismo estuvieron presentes cuatro dirigentes: Pablo Moyano (Camioneros), Abel Furlán (UOM), Hugo Yasky (CTA) y Víctor Santa María (Suterh).