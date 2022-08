Larreta y Santilli visitaron Punta Alta y dialogaron con vecinos de la ciudad

En la tarde de este viernes, el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional Diego Santilli, visitaron la ciudad de Punta Alta. Estuvieron acompañados por el intendente municipal Mariano Uset y la diputada provincial Abigaíl Gómez.

“No le aflojen, sigan para adelante. Hoy vemos la falta de un rumbo claro y hay mucha angustia con esta inflación. Ya no es que la gente no llega a fin de mes, ya no llega al final de la semana”, dijo Larreta ante el público presente.

Luego de recorrer las calles de la ciudad, ingresando a distintos comercios, saludando y dialogando con los vecinos que se acercaban a saludarlos, se dirigieron hacia el salón de la Asociación Española de Socorros Mutuos, que lució colmado de público.

Allí, tanto Larreta como Santilli, respondieron preguntas del público, exponiendo el éxito de las diferentes medidas adoptadas en la Ciudad de Buenos Aires, en materia de Seguridad y Educación, la forma en que se afrontó la pandemia desde CABA con el ministro de Salud, Fernán Quirós, y también abordando la problemática del éxodo de jóvenes al exterior en busca de mejores oportunidades.

“Queremos seguir defendiendo la Educación, para nosotros es prioridad total. El año pasado, cuando defendimos las escuelas abiertas con los chicos en clase, mientras en la provincia de Buenos Aires tuvieron más de medio año sin clases, la diferencia fue muy notoria”, dijo Larreta.

También consultado por un vecino sobre cómo afrontaron en CABA la problemática de inseguridad, Santilli aseguró que “Horacio, cuando todos le decían que se metía en un problema, amplió la Policía de la Ciudad, se plantó y siguió firme a sus convicciones, y hoy gracias al gran trabajo que se hace, logró que Buenos Aires sea la segunda ciudad de todo el continente americano con menos homicidios”.

En tanto Larreta se refirió a la importancia de la planificación “para tener la Argentina que todos queremos”, porque “en este país hay un potencial de desarrollo muy importante, pero hay que planificarlo”.

“Por ejemplo, hoy se exporta gas a precios carísimos, porque no planificaron antes un gasoducto para traerlo desde Vaca Muerta. Desde Punta Alta tenemos ese potencial de acompañar desde el mar con sus recursos naturales”, añadió.

Fuente: Prensa MCR