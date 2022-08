Falcioni y el mal momento de Independiente: "Me dolió la maniobra del pasacalles"

El director técnico de Independiente, Julio César Falcioni admitió tras el empate con Godoy Cruz en un gol, en Mendoza, que le "dolió la maniobra del pasacalles" con un mensaje agraviante hacia él, que se colocó en las cercanías del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini el pasado viernes por la mañana.



“Me dolió la maniobra del pasacalles. Lo pusieron delante de los periodistas para que lo vean", indicó Falcioni en rueda de prensa luego del partido librado en el estadio Malvinas Argentinas.



"Entiendo que esto viene desde lo que dije los otros días sobre que desde adentro hubo cosas que no se hicieron correctamente (entre ellas, las críticas hacia el exmanager Daniel Montenegro)", consideró el 'Emperador'.



El amenazante pasacalles de referencia, colgado en la zona de los edificios de monoblocks ubicados en la calle Alsina que da a la tribuna cabecera este 'Miguel Angel Santoro' y a 40 metros del acceso al estadio expresaba: “Fal$ioni, anti Rojo. Andá al frente o tomatelás. Esto no es Banfield”.



Al ahondar en el tema, el ex DT de Olimpo expuso: "Sabía que era el riesgo que corría al asumir en este contexto político. Pero estoy tranquilo. Vine a dar una mano y sé que esto es así”, reconoció.



De inmediato, prosiguió con evaluaciones sobre el rendimiento del equipo desde que tomó su conducción, sin poder vencer, al sumar una derrota y tres empates en hilera.



"Estamos tratando para cambiar la tónica del equipo, que había hecho muy pocos puntos. Hoy (ante Godoy Cruz), a comparación de los últimos tres partidos, metimos un poco más de juego, se mejoró, pero no alcanzó para ganar. Hay que trabajar más para seguir progresando", sostuvo Falcioni.