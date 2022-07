Quién es y qué asignaciones cobra la mujer del video viral sobre planes sociales

Ayer se hizo viral un video en el que una joven hizo una polémica defensa de los planes sociales y se burló de otro usuario “laburante”: “Si queremos seguir estando al pedo y teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos”.

El testimonio, que publicó en la plataforma Kwai, se replicó rápidamente en otras redes sociales y varios usuarios intentaron identificarla. Algunos internautas brindaban páginas de Facebook y hasta números de teléfonos celulares, pero ¿quién es realmente esta mujer?

Según publicó el portal Infobae, su nombre es Mariana Alfonzo, tiene 34 años y vive en el partido de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Alfonzo no tiene en la AFIP ningún registro laboral dentro del ámbito formal, asegura el citado medio.

Tal como relató en el video de la polémica, la mujer es beneficiaria de varias prestaciones sociales otorgadas por el Estado.

Recibe la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar desde el 2018, lo mismo que las Asignaciones Familiares. En julio de 2020 percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), mientras que en el mismo año fue beneficiaria del Programa Hogar, que garantiza el derecho y acceso a la garrafa a través de un subsidio mensual para hogares de bajos recursos.

Además, registró domicilios en las ciudades de Tristán Suárez y Cañuelas.

Fanática de River, Alfonzo se mostró muy desafiante en el desarrollo del video. Con el alias “Marian DTS”, la mujer le dedicó sus palabras a un hombre que se había preguntado antes “para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos”.

“Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo", contestó Alfonzo en su video. (Con información de Infobae)