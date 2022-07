Flavio Mendoza sobre la crisis en Argentina: “¿Vamos a hacer algo o dejamos que esto explote?”

Flavio Mendoza decidió hacer un descargo desde su cuenta de Twitter sobre la crisis económica que atraviesa la Argentina. El coreógrafo y productor teatral, que hoy se encuentra de gira por el país, se mostró de lo más preocupado por la situación y reclamó una acción inmediata.

“¿Creo que estamos todos dormidos? Nuestro país está en caos económico. ¿Nosotros el pueblo vamos a hacer algo o dejamos que esto explote?”, escribió en un primer posteo, llamando a la reflexión.

Y luego continuó: “Estoy de gira trabajando y agradecido por todos los argentinos que vienen a verme y pagan su entrada con tanto esfuerzo, país trabajador como el nuestro. No deberíamos estar así con toda esta incertidumbre, mínimo nos deberían dar un panorama de lo que van a hacer, para saber si hay una salida. ¿O o no? Qué pasa que dejamos que esto siga igual por favor. Por el futuro de nuestros hijos”.

Enseguida, agregó: “Y esto que digo es por el que más lo necesita, yo gracias a Dios hoy estoy trabajando y no tengo una necesidad. No me puedo callar y ver que todo se va al tacho, me da impotencia, vergüenza, etc. No sé ya qué pensar, ¿por qué tanta pelea entre políticos y no hacen nada?”, escribió. Y luego detalló: “Yo hoy en Bs. As. #circoanima y en Tucumán con #stravaganza10años estoy trabajando muy bien, pero callarme y ver que la mucha gente la está pasando mal me entristece, soy un laburante de mi país y quiero lo mejor para todos”.

Para terminar, el productor teatral indicó junto a emojis de un ruego y un corazón: “No voy a hacer como tanto artista berreta que solo publica su vida Instagram perfecta, superficial, y no hablar de lo que está pasando. Vuelvo a repetir a mí me esta yendo muy bien, pero el pueblo necesita que nos gobiernen con respeto, soluciones y un poco de amor”.

A mediados de febrero, Flavio había hecho un furioso descargo contra el Gobierno sobre el escenario dónde ofrecía la función de su espectáculo. “¡No te la perdono más! Yo dije wow, porque yo podía zafar, pero había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer, literalmente; así que la próxima que tengamos que votar o hacer algo pensemos, porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre”, sentenció cuando tomó el micrófono durante la obra de teatro.

“Yo, mi amor, no se la perdono más, porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo”, aseguró antes de recibir el aplauso de los espectadores.

El video de ese momento se hizo viral. Frente a las repercusiones, habló con María Laura Santillán para La Mañana de CNN Radio y explicó: “Siguen las deudas y sigue siendo un momento duro, y para mí es importante porque la gente necesita escuchar no solamente lo malo sino también lo bueno, que se le paren de una vez por todas y digan: ‘Esto va a estar bien’. No he escuchado ninguna persona de los que nos gobiernan que diga eso, y es una tristeza”.

Y finalmente agregó: “Mi espectáculo tiene mucha infraestructura, yo lo hago porque lo amo y amo lo logré en mi país, pero yo cumplí 50 años, soy un tipo grande ya, y no tengo ganas de callar porque no creo que le esté faltando el respeto a nadie”. (Teleshow)