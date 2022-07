Buscan en nuestra ciudad una costosa moto que robaron en La Pampa

Leandro Martel no pierde las esperanzas de hallar la moto que a mediados del mes pasado robaron de su casa ubicada en la localidad pampeana de General San Martín.

Los delincuentes ingresaron a su propiedad el 20 de junio y se apoderaron, entre otras cosas, de un rodado marca Kawasaki Versys 650cc., cuyo valor de mercado supera los 12 mil dólares.

Desde ese momento no tiene novedades y el único dato que maneja es que algunas cámara de seguridad captaron al vehículo ingresando a nuestra ciudad algunas horas después del robo.

"Ese fin de semana largo me ausenté de la localidad y me sustrajeron la moto. En un pueblo de 2.500 habitantes se dio un hecho que, según creo, nunca había sucedido. Hasta el momento no tengo respuesta de las autoridades policiales sobre lo que pasó o dónde está el vehículo. Entraron rompiendo una ventana y se la llevaron. Revolvieron toda la casa y también faltaron otras cosas, como una tablet y mochilas", comentó el damnificado."

Martel mencionó que tras la sustracción tomó conocimiento de que "cámaras la tomaron ingresando a Bahía Blanca sobre el mediodía o la tarde del domingo. Desde ese momento no tengo más novedades".

"Es una moto muy fácil de identificar para quien conoce, porque no creo que haya muchas en Bahía. Una posibilidad es que la moto no esté más allá, porque pese a ser grande puede ser transportada en una combi. De todos modos, quisiera creer que todavía está ahí, ya que si sale va a ser muy difícil poder encontrarla", agregó.

Finalmente, indicó que la situación que se encuentra atravesando "provoca mucha impotencia y bronca, porque uno se encuentra muy solo".