El drama de Nowitzki tres años después de su retiro: "Casi no tengo movilidad"

El alemán Dirk Nowitzki, luego de 21 temporadas en la NBA, se retiró en 2019 dejando su marca en Dallas Mavericks.

Se trató de uno de los mejores europeos de todos los tiempos y que ahora se lamenta de haber alargado su carrera.

"No dejo de darle vueltas a que seguramente esos dos últimos años en la NBA no merecieron la pena. Hubo momentos brillantes, por supuesto, pero al equipo no le fue bien y la realidad es que yo apenas podía ya moverme", contó, en el podcast del jugador del Real Madrid Toni Kroos, también alemán.

Nowitzki reveló que sufre problemas físicos que le impiden desarrollar una actividad física deportiva normal y que ni siquiera puede jugar al fútbol con sus hijos.

"Si me hubiera retirado dos años antes, estoy seguro de que ahora podría moverme mejor. Podría jugar al fútbol de vez en cuando con los niños. Ahora ni puedo hacer eso", añadió el exjugador.

Tenis es otro de los deportes que le gustaría practicar, pero tampoco se ve capacitado.

"Es un deporte genial, muy divertido. Pero si no podés moverte como Dios manda, es duro. Intento jugar un par de veces a la semana, pero no tengo casi movilidad", se lamenta Nowitzki.