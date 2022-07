Ricardo Darín obtuvo la ciudadanía uruguaya: "Lo único que me falta es el termo y el mate abajo del brazo"

Recientemente se viralizó la noticia de que Ricardo Darín obtuvo la ciudadanía en Uruguay, no obstante, el actor aclaró que mantiene su residencia actual e incluso cruzó críticas en redes sociales.

"Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años", declaró al periodista uruguayo Martín Lema.

Lema se encontraba en la capital argentina, cuando se encontró con el actor mientras ingresaba a un local. En este contexto, le consultó por la opinión que tiene de Uruguay. "Muy bien. Lo único que me faltaba era tener el termo abajo del brazo y el mate", respondió Darín.

El actor también se refirió a la selección uruguaya de fútbol: "estoy muy contento de que Uruguay haya entrado en el Mundial. Porque estuvimos cortando clavos en un momento".

En medio del breve diálogo, Darín bromeó con su identidad luego de que el periodista le pidiera decir su nombre en la nota. El artista mencionó a Arnaldo André (paraguayo) y a Osvaldo Laport (uruguayo) entre risas.

Pero este lunes, cuando comenzaron a difundirse las declaraciones del intérprete, muchos usuarios de Twitter cuestionaron su postura.

"Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa", respondió Darín. "Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde".

Ricardo Darín y su familia suelen elegir las playas de Punta del Este para celebrar allí las Fiestas: viajan los últimos días de diciembre y reciben el año nuevo en José Ignacio, destino que también visitan otras celebridades argentinas. (Fuente: La Nación)