Sportiva venció a Santa Rosa y recuperó un puesto en Regional Pampeano A

Facundo Zamora (Sportiva) encara el ingoal de Santa Rosa. El primera línea aportó dos tries en el ganador. Fotos: Tomás Bernabé-La Nueva.

Se podría decir que la lógica predominó en la decimosexta fecha del Regional Pampeano A de rugby.

En nuestra ciudad Sociedad Sportiva ganó sin sobresaltos ante Santa Rosa RC por 50 a 19, en partido disputado en La Carrindanga.

La victoria no peligró en ningún momento, pero Las Palomas no pudieron descuidar el detalle de la diferencia de tries (tres o más) para asegurar el punto bonus, tan valioso para las posiciones.

Con esta victoria y la sorpresiva y abultada derrota de Los Cardos ante Universitario de Mar del Plata (54-7 de visitante), el conjunto bahiense subió al 3° lugar a falta de dos fechas.

En la primera etapa los tries de Sportiva llegaron vía Gerónimo Rivas (12m.), Felipe Inchausti (23m), Facundo Zamora (26m.) y Patricio Cantalejos (42m.), que con las conversiones de Francisco Cenoz (3) dejaron la ventaja parcial por 26 a 0.

En el complemento sumaron tries Facundo Zamora (50m.), Matías Stalldecker (64m.), Patricio Cantalejos (72m.) y nuevamente Stalldecker (85m.). Agregó dos conversiones Manuel Santos.

Por su parte Argentino cayó en su visita al líder Mar del Plata Club por 47 a 0 (33-0 la primera etapa), en un partido en el que los locales sumaron siete tries.

El Azul sufrió dos amarillas en la primera etapa (Facundo Marra y Guido Marconi), aunque no logró aprovechar las dos que tuvo el local en el complemento.

En otros partidos de la jornada San Ignacio se arrimó a zona de clasificación al ganarle a Biguá 22 a 3 con punto extra, mientras que Sporting se mantuvo en la punta al vencer a Comercial 45 a 16.

Posiciones: 1º) Mar del Plata Club y Sporting, 66; 3°) Sociedad Sportiva, 53; 4°) Los Cardos, 49; 5°) San Ignacio, 44; 6°) Universitario (M), 43; 7°) Argentino, 29; 8º) Biguá, 22; 9º) Comercial, 14 y 10º) Santa Rosa, 3.

Decimoséptima fecha (sábado 23): Argentino-Comercial, Los Cardos-Sociedad Sportiva, Santa Rosa-Mar del Plata, Universitario M-Biguá y Sporting-San Ignacio.

TRPC: El Nacional es el N°1

En otro de los partidos disputados este sábado en nuestra ciudad El Nacional aseguró el número uno del Regional Pampeano C y un lugar al Reclasificatorio B-C.

Fue luego de la victoria ante Universidad Nacional del Sur (UNS) por 45 a 8, en partido disputado en La Quinta. Y que al cabo de la primera etapa resultó favorable a los locales por 40-5.

Mañana completarán la novena y penúltima fecha Coronel Suárez y Remo de Azul, 14.30. También se juega Estudiantes de Olavarría-Bloque Norte, desde las 13.

Posiciones: 1º) El Nacional, 33; 2º) Estudiantes (O), 23; 3°) UNS, 22; 4º) Coronel Suárez, 17; 5º) Bloque Norte, 14 y 6º) Remo, 5.

El Regional Pampeano C tendrá fecha libre el próximo fin de semana y se reanudará con la última jornada el sábado 30 y domingo 31 del corriente.

Mañana, Universitario

Este domingo volverá a jugar como local Universitario de nuestra ciudad, por la penúltima fecha de Regional Pampeano B.

Recibirá al escolta Pueyrredón de Mar del Plata a las 14. Se jugará en el complejo Gatica y será dirigido por Federico Fioravanti (Sur).

Hoy, Uncas de Tandil derrotó a Pico RC por 34 a 31 como visitante y Los 50 (Tandil) a Campo de Pato (Balcarce) por 61 a 24 de local.

Posiciones: 1º) Uncas, 52; 2°) Pueyrredón, 48; 3º) Unión del Sur, 46; 4º) Los 50 (T), 35; 5°) Pico RC, 30; 6º) Universitario, 25; 7º) Campo de Pato, 6 y 8) Onas, 0.