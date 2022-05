Se conocieron los primeros avances de Avatar: The Way of Water

Decidido a incentivar al público a volver a los cines, ante el avance de las plataformas de streaming y los nuevos consumos, James Cameron anunció que el primer adelanto de Avatar: The Way of Water, la secuela del éxito que estrenó en 2009, solo se presentaría en las salas durante el primer fin de semana de Doctor Strange: en el multiverso de la locura en la cartelera. Y ahora que se cumplió el plazo, lanzó los avances en la web.

En poco más de un minuto y medio, el teaser da un pantallazo de los paisajes de Pandora que se verán en esta nueva entrega, cuyo lanzamiento tendrá lugar el 16 de diciembre. "Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora, pero una amenaza regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente. Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta. Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, Avatar: The Way of Water narra la historia de la familia Sully, el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan", reza la sinopsis.

"Sé que los últimos dos años fueron muy duros para la comunidad de exhibidores, y quiero que sepan de mi parte que tanto Jon (Landau, productor del film) como yo estamos acá para trabajar con ustedes, porque son nuestros socios, y la mejor forma en que podemos hacerlo es ofreciendo contenido que se vuelva imprescindible para ver", reflexionó días atrás en el CinemaCon Cameron, quien volvió a dirigir a Kate Winslet -una de las grandes incorporaciones de la franquicia- a 25 años de Titanic.

El elenco se completa con Sam Worthington como Jake Sully; Zoe Saldaña como Neytiri; Cliff Curtis como Tonowari; Jamie Flatters como Neteyam; Britain Dalton como Lo'ak; Trinity Bliss como Tuktirey "Tuk" y Filip Geljo como Aonung; mientras que Winslet será Ronal, una buceadora libre de los Metkayina.

Además, se espera que en 2023 se estrene la tercera entrega de la franquicia y que, si cumplen con las expectativas del equipo a nivel de recaudación, comience el rodaje de la cuarta y quinta parte.

"Seamos realistas, si Avatar 2 y 3 no ganan suficiente dinero, no habrá una 4 y 5", se sinceró Cameron en 2017. Habrá que ver si su estrategia, que va en contra de la dinámica que adquirió gran parte de la industria a raíz de la pandemia, funciona o si tarde o temprano deberá rendirse ante los servicios de streaming. (NA)