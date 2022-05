Uno de los protagonistas de Sex Education será el nuevo Doctor Who

A lo largo de 26 temporadas, Doctor Who ha tenido a 14 intérpretes al frente de la serie, ya que el personaje central tiene la particularidad de cambiar de apariencia, motivo por el que se pudo sostener la ficción desde la década del 70. Y ahora, llegó el momento de darle el pie a uno de los jóvenes protagonistas de Sex Education.

¿De quién se trata? Nada menos que de Ncuti Gatwa, un actor escocés de origen ruandés que ganó popularidad a nivel mundial por interpretar a Erik Effiong, el entrañable amigo de Otis Melburn (Asa Butterfield) en la serie juvenil de Netflix. "El futuro está aquí. Ncuti Gatwa es el nuevo Doctor", anunció la BBC a través de las redes sociales.

The future is here! Ncuti Gatwa is the Doctor. ❤️❤️➕🟦 #DoctorWho pic.twitter.com/eIidVFAx7u