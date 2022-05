Zaffaroni endurece el embate contra la Corte Suprema: "Funciona con una arbitrariedad de hace 100 años"

Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizó la crisis política y social que atraviesa la Argentina e insistió con nuevo pedido de reforma judicial inmediata.

"Vivimos en la Argentina una situación de tardo colonialismo, de colonialismo que no se ejerce de la misma manera que en las etapas anteriores, es a través del endeudamiento que nos somete a órganos transnacionales. La concentración de riqueza provoca una sociedad 30/70 y de alguna manera hay que contener al 70 % de excluidos", reclamó el exmagistrado en diálogo con Irina Hauser y Pablo Marcovsky en La 990.

"Con 30 % de incluidos, 70 % de excluidos. ¿Cómo contenes ese 70 %? Con una creación de realidad falsa, a través de los medios de comunicación. Creer que los monopolios y oligopolios de medios de comunicación son por azar, no lo son. Vivimos situaciones que son análogas a Hitler o Stalin, con tecnología actual, el contenido de los 11 principios de Goebbels se mantienen", opinó.

"Los monopolios de medios asumen la función de partidos políticos. La forma de evitar la 'paciencia del cuchillo' es una lucha que le de eficacia a los Derechos Humanos, y conserve ese discurso como discurso de liberación de los pueblos. Hay quienes intentan degradarlo a un mero discurso de dominación", agregó Zaffaroni.

Consulado por las movilizaciones kirchneristas a favor de la reforma en la Corte Suprema, dijo: "Me parece importantísimo que la gente tome conciencia de que el viejo papel que antes en los Golpes de Estado asumían los militares en otra época, hoy lo asumen los Poderes Judiciales". Consideró que "hay que tener un proyecto, no basta con una movilización. A los pueblos se los conmueve con proyecto y se pelea con proyectos".

"Nuestro Poder Judicial tiene gravísimas fallas institucionales, que dentro del contexto de nuestra Constitución se pueden corregir. No es tirar para un lado y otro. Es que tenemos un Poder Judicial con una estructura irracional. Tenemos la Corte más chica de todo el continente y de Europa. Hay que aumentar el número a 24 y sería conveniente tener un ministro por cada provincia (...) además de aumentar el número, hay otros dos problemas: no tenemos casación nacional y la jurisprudencia constitucional de nuestra Corte no es obligatoria", siguió Zaffaroni.

Al concluir, el exjuez sostuvo que "nuestra Corte está funcionando hoy con una arbitrariedad que se inventó hace 100 años. Se ha atribuido a sí misma ser la ultima instancia de cualquier causa y sino decir 'no me interesa'". Y lanzó: "Ahora la Corte manoteó el Consejo de la Magistratura. ¿A qué estamos jugando?". (NA)