Las Zonales, con perfume de mujer: Luisina Pazos superó el cáncer y cumplirá su sueño

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El debut competitivo de la viedmense Luisina Pazos (37) en las Categorías Zonales, puntualmente en el Fiat Uno Pista, representará uno de los grandes focos de atención este fin de semana en el Autódromo Ciudad de Viedma, escenario de la tercera cita.

La presencia femenina al volante es en sí misma toda una novedad para el calendario 2022, fiscalizado por la Federación Regional N°3 del Sudoeste, considerando los pocos antecedentes de tal naturaleza en la historia del deporte motor regional.

No caben dudas que su coraje, ya de manifiesto a principio de año en el desafío Copa Bora, contagiará y animará a unas cuantas mujeres a repetir el camino e irrumpir en un mundo en el que, paulatinamente, van ganando presencia.

"Creo que en el automovilismo las mujeres están tomando mucha fuerza. Por suerte hay cada vez más presencia femenina en distintos roles y ojalá mi caso sea una motivación para muchas que les falta el empujón para animarse a entrar a la pista", nos cuenta Pazos, hija de Carlos, quien compitió algunas carreras en la pasada temporada del Fiat Uno Pista.

Pero su historia particular transmite un mensaje igual o más importante que la igualdad de género. Y aquí no se trata sobre la distinción de sexo, sino de una filosofía de vida.

"¿Qué objetivo tengo?, disfrutar. Vengo de un año difícil en lo personal, transitando y superando una dura enfermedad", comenzó relatando.

El Unito de Pazos lucirá el Nº38, los años que cumplirá en próximos días.

—Perdón el atrevimiento, ¿cáncer?

—Sí. Un cáncer te cambia la vida, por eso decidí empezar a disfrutar de la vida y cumplir esos sueños que uno va postergando por distintos motivos.

"La idea es hacer la mayor cantidad de las carreras posibles. Soy mamá y el automovilismo implica mucho tiempo que uno le tiene que quitar a los seres queridos, por lo que es difícil hacerlo a tiempo completo o proyectar algo muy seriamente", aclaró.

Con pasado en karting, Luisina tuvo su primer contacto con un auto con techo en febrero de 2021, cuando el desafio Copa Bora Femenino acompañó el arranque de temporada de Turismo Carretera. Allí comenzó a alimentar el sueño regional.

"Nunca había corrido en autos, pero sí en karting en diciembre de 2021. Acepté el desafío y me gustó mucho. La semana pasada pude girar por primera vez en el Fiat y, si bien es algo muy distinto al Bora, me encontré con un auto seguro, que dobla, frena y acelera muy bien. Es muy amigable para manejarlo, eso me hace sentir cómoda y confiada", aseguró.

"Vengo de una familia muy fierrera. Mi papá corrió el año pasado y cuando le propuse subirme le gustó la idea y me cedió su auto, que ahora luce mucho más lindo después de la estética que le di. La decisión de correr obviamente fue consensuada en familia", cerró.

Pazos será una de las 34 almas que desde hoy, y hasta el domingo, acelerarán en el Autódromo Ciudad de Viedma, donde quedará registrado un nuevo récord de máquinas para la novedosa categoría de nuestra ciudad.