Qué siente hoy Lichi De Tomasi y la imagen que se guardó tras la eliminación de Villa Mitre

Por Fernando Rodríguez

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Transcurrieron apenas 48 horas de la eliminación de Villa Mitre en la Liga Argentina, ante su gente, y el entrenador Lisandro De Tomasi está empezando a hablar en pasado de la temporada 2021-22, asumiendo lo que dejó y tratando de proyectarse.

—¿Cuánto se tarda en hacer el duelo tras una eliminación?

—Es un proceso individual. En mi caso, de alguna manera estoy tranquilo por cómo terminamos la temporada, pero lógicamente con bronca, desilusión o dolor de no haber podido dar un paso más.

—¿El final mostró lo que fue la temporada de Villa Mitre?

—No. Nunca sentí que fuésemos menos en esta serie y la sensación es de no haberlo podido plasmar en el resultado, sobre todo en el primero y en el cuarto juego. Además, hay que darle crédito al equipo rival y antes también enfrentamos a Lanús, que era otro equipo del fondo, pero con oficio y renombres y pudimos pasarlo.

—Después de ser finalistas la temporada anterior, ¿esta eliminación deja sabor a poco?

—Considero que no. Es una realidad que terminar tarde la temporada pasada hizo que el descanso y la preparación hayan sido más cortos. Tal vez eso sí se vio reflejado durante la temporada, y por momentos nos costó acomodarnos y fuimos un tanto irregulares. De todos modos, el equipo entendió cuándo debía hacerse fuerte y estuvimos a un pasito de clasificar entre los cuatro. El 2022 fue una mejora desde los resultados y deportivo y creo que la vara quedó alta de nuevo. Jugamos una instancia que no cualquiera la juega y hay que entender que, últimamente, Villa Mitre está acostumbrado a terminar en las posiciones finales. Y esta vez alcanzamos una instancia menor, pero la forma en la que compitió el equipo intentando y queriendo más hasta los últimos segundos, dejó en evidencia la filosofía de este grupo.

—¿Cuánto sirve de argumento al momento de una eliminación, el contexto en el que participó este equipo, con un plantel que tiene otras actividades paralelas?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

—Por más que nosotros sepamos el contexto en el que se afronta el torneo, el hambre de este equipo estuvo siempre y no hay excusas. Nos ganó un rival que redondeó un mejor juego y que lo plasmó en resultados. Una vez que perdés no te ponés a pensar el ritmo que lleva cada uno y las diferencias con el resto. Sí uno es consciente de que, tal vez, los descansos no son los mismos y más en una serie con Racing (Chivilcoy) donde ellos, de los 17 días de descanso, cinco estuvieron licenciados y después entrenaron 11 días para el 12 jugar contra nosotros, que veníamos jugando contra Lanús. Pero no es excusa, desde el momento que todos cerramos el acuerdo con el club y el equipo, sabíamos cuáles eran nuestras armas. Durante la temporada manejamos los descansos y las cargas en función del contexto en el cual competimos. Se terminó una buena temporada, sobreponiéndonos a un montón de situaciones como lesiones, Covid, jugando algunos partidos sin titulares importantes y el equipo fue creciendo, a pesar de la irregularidad.

—¿Este equipo se acostumbró a exigirse en función de las necesidades y eso, en algún momento, es jugar con fuego?

—Es un equipo con jugadores muy experimentados. Me parece que hay un proceso de comunicación muy profundo entre los que venimos trabajando hace tiempo y las últimas incorporaciones. El canal de diálogo hace que uno entienda cuándo el equipo está para apretar o rotar, y me parece que eso es importante. La confianza entre todos como grupo de trabajo, hace que uno confíe que las cosas van a salir.

—¿Esta eliminación en qué lugar la ubicás en la ecuación posición final-expectativas previas?

—No sé si ubicarla en un lugar específico. Sí son los primeros playoffs, en tres temporadas, que se juega en la cancha de Villa Mitre, con un marco espectacular y la gente a nuestro favor. Creo que eso se disfrutó mucho y, tal vez, es la espina que queda clavada por no poder seguir avanzando para que disfrute el club y los hinchas.

—El reconocimiento final y el asimilar con naturalidad la derrota, ¿considerás que estuvo directamente relacionado con las expectativas que se había generado la gente?

—Uno cuando dirige o juega no lo hace para el reconocimiento, pero la despedida de los hinchas al equipo reconforta. Creo que el equipo entendió cómo había que jugar los playoffs, y creo que la gente se vio identificada con eso. Me quedo con la última imagen del equipo retirándose y la gente aplaudiéndolo.

—Más allá de las decisiones dirigenciales, ¿te imaginás un replanteo a futuro?

—La verdad que no te puedo hablar de futuro hasta que no nos sentemos con los dirigentes, porque esto siempre fue de la mano. Ellos analizarán cómo seguir. Hoy es más fácil hablar del pasado reciente que del futuro.

—En lo personal, ¿cuál es tu idea?

—Estoy muy conforme en Villa Mitre y muy agradecido. Me sentaré con los dirigentes a ver cuál es la idea del club y, en función de eso, definir mi situación. Por lo pronto, hace dos días que terminó la temporada y hoy veo la posibilidad de capacitarme mediante cursos y convivencia con algún entrenador en el exterior.

—Algunos jugadores de este equipo manifestaron que en otro lugar no jugarían, por las actividades particulares que tienen en la ciudad. Vos te dedicás exclusivamente al básquet. ¿El bolso está armado ante cualquier posibilidad?

—Yo estoy bien y cómodo en Villa Mitre. Me gustaría seguir creciendo en el club, pero dependerá de varios factores, por ejemplo, los objetivos de los dirigentes y la intención de continuar con el mismo grupo o no. Estaré expectante de la decisión.