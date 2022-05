Soledad Barruti y Darío Z, en Bahía: "Con él nos encuentra el no tomar por bueno lo obvio"

Anahí González Pau

Soledad Barruti se autodefine en su perfil de Instagram como periodista y autora de los libros Malcomidos y Mala Leche y, también, como una chamana. Esto último, chamana, es una ironía (que surgió en un ida y vuelta con alguien que la interpeló por no tener "título" para hablar de alimentos) pero es válido suponer que otorgarse un lugar no academicista le permite a esta investigadora, abocada a deconstruir la industria de los alimentos, abrirse al juego de empezar a pensarse, o más bien sentirse, desde otro lado, lejos de los discursos dominantes o, al menos, con la distancia necesaria para ver y revelar cómo opera lo hegemónico, cómo despliega estrategias para hacer pasar por “natural” aquello que está construido.

Como autora, denunció sin eufemismos que la industria de la alimentación nos está envenenado y que en los supermercados las góndolas son una emboscada para hacernos consumir productos elaborados con ingredientes que dañan nuestro organismo. El círculo autodestructivo cierra cuando la industria farmacológica nos vende los medicamentos que tapan los síntomas de malestar que causan estos mismos (mal llamados) “alimentos”.



Soledad Barruti.

“¿Por qué hablamos de ‘alimentos saludables’? ¿Cómo van a existir alimentos no saludables? Igual que la comida infantil: no existe. Son nichos de mercado que busca convencernos ‘ahora sí dieron con algo mejor’ cuando el 85% de lo que se ofrece en una góndola de supermercado no es comida”, explicó Soledad.

Darío Sztajnszrajber, (popularmente conocido como Darío Z), por su parte, desde hace tiempo se hace preguntas, llena teatros, reflexiona en aulas, programas de radio, en las redes, sobre cuestiones que se instalan como verdades absolutas pero que al rasparlas un poco revelan la cáscara detrás de la cual se ocultan otras formas posibles de hacer, de pensar, de vivir. Incansable y versátil divulgador y autor de “¿Para qué sirve la filosofía?”, “Filosofía en 11 frases”, “Filosofía a martillazos” (tomo 1) y “Filosofía a martillazos” (tomo 2).

Consultada por La Nueva., Soledad comentó sobre los puntos de intersección entre ambos y la afinidad que los llevó a juntarse para potenciar lo que ya estaban haciendo por distintos caminos.

“Lo que nos encuentra con Darío es la necesidad de no tomar por bueno el punto de vista obvio, el del sentido común, que nos hace creer que hacemos lo que hacemos porque siempre fue así, que comemos lo que comemos porque siempre fue así. Entonces, los niños siempre comieron cualquier cosa, siempre amamos de la misma manera y pensamos que somos libres”, dijo.

“Con Darío (Z) nos encontramos y nos dimos cuenta de cuán afín era este trabajo que hacíamos y cuán constructivo podía ser que nos juntáramos para situar este lugar común, mostrar que tiene una historia, que es así porque conviene a ciertos poderes de turno y que podría ser de muchas otras maneras”, destacó.

Se dice por ahí que “el sentido común es el menos común de los sentidos”. La pregunta es si, aturdidos como vivimos (o como sobrevivimos) hay lugar, y espacio para, justamente, hacernos preguntas.

Para quienes deseen profundizar en estas aguas, esta noche, a las 21, Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber se presentarán juntos en el Teatro Gran Plaza de nuestra ciudad, con “Filosofía para este fin de mundo”.

“Es hermoso que todo tenga la capacidad y la posibilidad de ser distinto, que los vínculos tengan una capacidad mucho mayor, que la vida tenga una capacidad mucho mayor, con nuestros cuerpos, con la naturaleza. Todo eso es un trabajo que venimos haciendo cada uno por separado y terminamos haciendo juntos y va creciendo cada vez más”, añadió.

Lo que plantea el encuentro

“En esta época de guerras, de pandemias, de crisis y de desgano, en este fin del mundo, nada es más urgente que volver a hacernos preguntas. Sólo así lo que se ve como final puede volver a ser lo que el Apocalipsis siempre supuso: una oportunidad”, sugiere este encuentro que invita a una reflexión colectiva.

“Hacerse preguntas no nos brinda ninguna receta, sino que nos impulsa a no contentarnos con lo que se nos presenta como normalidad; el paso necesario para poder asumir la magnitud de la crisis que nos aqueja”, expresan los protagonistas.

Deseamos, compramos, devoramos y, en ese proceso, caen bosques, arde la tierra, se torturan animales y se extinguen especies. Cada día que pasa así, sin cuestionar nada, separándonos de la naturaleza y reconociéndonos máquinas productivas, nos alienamos, nos enfermamos y nos entregamos a una realidad que nos arrolla.



Darío Sztajnszrajber.

Cuestionar la forma que nos obliga a adoptar esta época, una brutal adaptación que lleva demasiados años y demasiado daño, es tal vez la única posibilidad que tenemos para generar una resistencia contra las formas de normalización hegemónicas que la sostienen y devienen en esta destrucción de todo lo que está vivo que estamos protagonizando.

"Filosofía para este fin del mundo” es la constatación de esta crisis, pero también un intento de despegue, de reconexión y de transformación. Una conferencia performática donde a través de relatos, mitos, imágenes, emoción, ideas y humor Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti nos guían hacia una deconstrucción urgente atravesada por tres ejes: el colapso, el deseo y lo animal. Un evento del nadie puede salir indemne”.