Recomendaciones para prevenir la triquinosis

Para consumidores:

-Consumir la carne y embutidos (chorizos, salchichas parrilleras) bien cocidos: cocinar hasta que desaparezca el color rosado. La cocción en microondas y el freezado no eliminan el riesgo. La carne contaminada con el parásito no varia su aspecto.

-La salazón y el ahumado tampoco eliminan las larvas del parásito. No consuma productos de origen porcino o de animales de caza (chacinados y salazones: bondiolas, salamines, jamones, chorizos, etc) de origen desconocido o de dudosa procedencia, sin rótulo.

-Compre solo en comercios habilitados y verifique en la etiqueta que hayan sido elaborados por empresas autorizadas por el SENASA, u otros organismos provinciales o municipales.

Para productores:

-Mantener la higiene del criadero, no alimentar los animales con basura o restos de comida, y combatir efectiva y constantemente la presencia de roedores.

-Si realiza faena domiciliaria para autoconsumo, debe analizar en un laboratorio una muestra de carne antes de consumirla, por el método de Digestión Artificial, en laboratorios habilitados. Este método es sencillo y rápido, y solo se requiere que remita una pequeña muestra, preferentemente de entraña. Para un listado de laboratorios habilitados comunicarse al laboratorio regional del SENASA (Donado 1020, Bahía Blanca), tel: 0291-4562149.