Energía renovable, una opción ante el gas que nunca llegó

Pehuen Co mantiene latente la ilusión de contar con un servicio acorde a las necesidades actuales para calefaccionar sus hogares y alcanzar una mejor calidad de vida.

Fue largo el camino recorrido en torno a la posible concreción de la obra de extensión de la red de gas natural, muchas las promesas incumplidas y largas las esperas de respuestas que nunca llegaron.

Sin embargo, los vecinos no se rinden. Lejos de eso, siguen pensando que es factible tener una prestación adecuada a los tiempos que corren. Siempre se pensó en la extensión hacia la villa de las cañerías de gas, aunque ahora no se descarta otra posibilidad: la de proveerse de energía renovable integrada a la red eléctrica.

Así fue que en los últimos días tuvieron una reunión con funcionarios de la Provincia y hablaron sobre las dos probabilidades para la villa balnearia.

Allí estuvieron dos frentistas de la localidad, el vice presidente de la Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen Co, Juan Luis Cerana, y la ex integrante de la entidad social, María Carbajo.

“Algunas cosas se hacen dificultosas, por ejemplo manejar la calefacción por el peso y esfuerzo que representa la leña y no me refiero al peso económico”, dijo la docente Carbajo a La Nueva.

“Por eso, sobre todo este último tiempo, y luego de visitar Sierra de la Ventana, Monte Hermoso y Cabildo, comencé a pensar en una caldera y una llave...que me permitieran un ambiente calentito, favorable”.

“A fines del mes de abril -continuó- concurrió a la villa personal de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) para realizar la preinscripción que permitiera acceder al Programa Hogar Zona Fría, mediante garrafas de 10 kilogramos. Excelente por cierto. Sé que no me corresponde pero sí me hizo reflexionar sobre quienes no necesitamos ese subsidio y nos vemos perjudicados, ya que una vez más estamos en desventaja con casi todos los habitantes de la provincia que gozan de redes de gas natural”.

“Entonces, sabiendo, por mi accionar en el fomentismo, que hace unos cuantos años (en 2006) se realizó un Plan de Gas similar a otros de la región (El Perdido, Sierra de la Ventana) con aprobación del Enargas, y un trabajo desde lo local, listo para ser llevado a cabo, se me ocurrió solicitarles que intercedieran ante las autoridades de BAGSA (Buenos Aires Gas Sociedad Anónima) para que nos incluyeran en un plan de obras ya que solo habría que actualizarlo”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Cabe destacar que esa oportunidad se perdió por incompetencia de las autoridades municipales de turno. Asimismo, sabiendo que hubo recientemente una movida de un grupo de vecinos, consulté al intendente (Mariano Uset) y me informó que Camuzzi o quienes realizan redes nacionales, dijeron que eso sería muy costoso, casi imposible y que sería bueno insistir con BAGSA”.

Encuentro

Así fue como decidió luego contactarse con los diputados provinciales Abigaíl Gómez y Alejandro Dichiara, de la Sexta Sección Electoral, según comentó.

“Dichiara me indicó que estaba trabajando con la contadora Juliana Tomassini por otras cuestiones y nos invitaron a Monte Hermoso, donde estuvo presente el Jefe de Gabinete de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Franco Laporta. Se sumó Guillermo Jelinski, subsecretario de Recursos Hídricos. Pudimos dialogar y plantear las problemáticas de nuestra localidad”.

Sostuvo que Laporta le indicó que BAGSA es un ente autártico y no está llevando adelante ese tipo de redes y que sí lo están haciendo desde la Provincia.

“Nos preguntaron cuáles son los lugares más cercanos que gozan de este servicio y les informamos al respecto, hacia la Base Baterías y Monte Hermoso. La contadora Tomassini, por su parte, presentó un proyecto de la Cooperativa Eléctrica para solicitar apoyo y lograr una línea de media tensión para solucionar la problemática energética de Pehuen Co”.

“Y allí surgió para mí pensar en algún slip del tipo 'inverter' que ahorra hasta un 50% de energía. Entonces otra vez a pensar en los postulados de la Ley 27.424 (Régimen de Fomento a la Generación de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica pública) que propone el uso de la energía solar y permite insertar a la red la energía sobrante de cada usuario, un tema que se abre a la investigación”.

“Por supuesto que ha sido una oportunidad muy importante para ser escuchados y agradecemos por ello. Se han comprometido respuestas. Mientras la Provincia aún no reglamentó la Ley 27.637 del 2021 de zonas frías pese a que desde el ENARGAS se afirma que esta ley esgrime una concepción del servicio público de gas por redes como derecho social, con el usuario como sujeto de derechos constitucionales. Habrá que seguir insistiendo”, dijo.