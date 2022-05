Más cerca de ser madre, Rocío Marengo compartió un video anestesiada en una clínica

“Un pasito más, estoy muy orgullosa de mí”, escribió Rocío Marengo sobre un video que subió a su historia de Instagram desde una clínica, en el que da a entender que se realizó un procedimiento enmarcado en el tratamiento que hace para cumplir su sueño de ser madre.

En la grabación, la bahiense se mostró en la cama de un hospital con una bata y una cofia. “Un poquito anestesiada todavía, con mi hermana que me acompañó”, dijo. Y como texto, agregó: “Tengo a la mejor familia y amigos del mundo. Gracias Sol, hermana, mejor amiga, todo”.

De inmediato subió una selfie, también en la habitación, en la que amplió: “Estoy muy feliz. Agradezco todo el amor que me envían en sus mensajes. Seguiré conectada conmigo misma, con mi familia y amigas (que tengo las mejores) en este momento tan personal y deseado. Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma. Una mezcla de emociones linda pero fuerte. Gracias por el respeto, los amo”, escribió Marengo.



La imagen que compartió Marengo en Instagram.

Aunque no dio detalles de cómo, hace un tiempo la ex participante de Masterchef Celebrity confirmó que “pronto” cumpliría su deseo de ser madre y que ya había comenzado el tratamiento que se lo permitirá. También dijo que es un proyecto individual, del que no forma parte su pareja Eduardo Fort, quien ya es padre de Macarena, Angelina y Prieto.

“Ahí estamos con el tratamiento, contenta, feliz, disfrutando y tratando de calmar la ansiedad, porque hay cosas que no dependen de uno y lo hace Dios”, había dicho Marengo hace unos días en diálogo con Socios del Espectáculo y contó que realmente un hijo es lo que más quiere: “Ahora estoy bien con mi trabajo, cambiaría todo lo que construí laboralmente por este sueño. Tener un hijo es mi desafío, mi motor, ojalá salga bien el tratamiento y pueda darles la noticia, me encantaría”.

Al ser consultada sobre si estaba separada de Eduardo Fort, aseguró que no: “Lo amo, a esta altura de la vida uno ya conoce a la otra persona y se entiende, se elige, sé que yo tengo un segundo lugar porque él tiene hijos”. A su vez, agregó: “Mi prioridad es mi bebé y lo que tenga que ver con el resto no me importa, estoy con mi tratamiento acompañada por Edu, familia y amigos, tengo gente que está conmigo porque quiere, yo no ato a nadie, y él me elige a mi con mi proyecto y afrontó este camino”.



Rocío Marengo junto a Eduardo Fort.

Hace unas semanas Rocío había sorprendido con un anuncio en sus redes sociales: “Feliz, paso a paso, voy por vos bebito mío”. Y luego de que un seguidor le preguntara si iba a ser mamá, Marengo agregó: “Sí, sí. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”.

Anteriormente había dicho que no tenía reparos en encarar sola el proyecto de la maternidad, a pesar de estar en pareja con el heredero de la fábrica de chocolates: “Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”.

“Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto”, había agregado.