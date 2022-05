Liga Argentina: "Ahora no tenemos margen de error", dijo Jamaal Levy

Villa Mitre buscará este domingo una victoria que lo mantenga en carrera en la Liga Argentina de básquetbol.

Desde las 20.30 enfrentará a Racing de Chivilcoy en el José Martínez, en el tercero de los cuartos de final de la Conferencia Sur.

El partido será arbitrado por Fernando Sampietro, Ezequiel Macías y Edgardo Corradini.

El Tricolor está abajo en la serie luego de perder los dos primeros juegos en Chivilcoy, por lo que esta noche necesita una victoria para extender a un cuarto juego programado para el martes a las 21 en nuestra ciudad. De ser necesario un eventual quinto y definitivo, va el jueves 5 en esa ciudad bonaerense.

El ala-centro Jamaal Levy, uno de los más experimentados en el equipo bahiense, hizo un análisis del presente Tricolor luego de

"Tuvimos la ilusión de llevarnos un partido. En el primero estuvimos muy cerca y no lo pudimos cerrar. Ya en el segundo nos ganó bien Racing en la segunda mitad. La sensación es que no estamos muy lejos de comenzar a sumar. Ahora no tenemos margen de error. Pero sentimos que de los ochenta minutos jugados en Chivilcoy, lo hicimos bien por largo tramo. Marcamos nuestra idea", explicó Jamaal Levy a modo de balance.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Por lo menos nos vinimos a casa un poco tranquilos por el hecho de que más allá de estar abajo en la serie, en ambos partidos pudimos mostrar nuestras capacidades. Inclusive pudimos ganar el primero", agregó Jimmy.

Pensar de momento en la idea de ganar los tres que quedan para avanzar a semifinales, parece ambicioso según la situación en la que se encuentran. Por eso el ala-centro del equipo bahiense pidió abordar partido a partido.

Si bien es un fuerte en la mayoría de los participantes, Los Guerreros suman un plus en cada juego de local. Algo que ya quedó de manifiesto en la serie reciente ante Lanús por la Reclasificación.

"Estamos ante un gran rival. Ahora hay que ir de a poco. En casa nos sentimos cómodos más allá de los rivales. Sentimos que podemos comenzar a emparejar la serie con un triunfo. Tenemos experiencia, hemos jugado partidos importantes y hay confianza en el grupo. Sentimos que podemos", concluyó el panameño.

Otras series

Esta noche, por los terceros partidos de cuartos de final de la Conferencia Sur, también se jugarán otros tres partidos.

Gimnasia LP (0)-Deportivo Viedma (2) a las 21; Ciclista Juninense (0)-Zárate Básket (2) desde las 21.30 y Estudiantes de Concordia (0)-Estudiantes de Olavarría (2) a las 21.30.

Villa Mitre y Racing están del lado del cuadro conducente a semifinales frente al ganador del cruce Zárate-Ciclista.