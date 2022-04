Femenino: resultados con cierta lógica, mientras El Nacional sigue marchando

Por Mauro Giovannini

La 17° fecha del básquetbol local de primera división en la rama femenina arrojó anoche resultados previsibles, con El Nacional marcando el rumbo del torneo.

El Celeste prolongó su racha invicta, al superar como local a Sportivo Bahiense por 83 a 52. El conjunto dirigido por Viviana Albizu se quedó por 27 a 13 el 1C y a partir de ahí controló los tiempos y el juego.

Cuatro jugadoras alcanzaron el doble dígito en puntos: Nadia Vrizz (25), Paloma Vecchi (16), Paulina Lazar (14) y Victoria Pérez (11); mientras que la goleadora del torneo, Agustina Kenny (17,7 de promedio), y Nerina Muñóz, sumaron 14 tantos cada una para el tricolor.

Rocío Hammerschmidt busca receptora ante la defensa de Nadia Vrizz

Además, Estudiantes venció a Pacífico, en el Osvaldo Casanova, por 66 a 33.

El albo no le dio oportunidades al verde, al quedarse por 20-8 y 22-4 los dos primeros cuartos.

En el equipo de Nicolás Becchina hubo un buen reparto de goleo, con Royel Maurer (15), Anahel Maurer (14) y Josefina Brossard (14, más 16 rebotes) al frente. En la visita sobresalió la tarea de Martina Silva (8 y 9 tableros).

Por su parte, Estrella derrotó como visitante a Leandro N. Alem por 93 a 26.

El colista dio batalla en el cuarto abridor (13-18), pero luego poco pudo hacer ante un experimentado auriazul, que sigue en alza rumbo a los playoffs.

Alondra González sumó 9 unidades en el dueño de casa; al tiempo que Guillermina Rial (20), María Marcocci (16, 14 rebotes, 9 asistencias y 6 recuperos) y Noelia Gil (12 y 17 tableros) se lucieron en la visita.

Por último, el duelo más equilibrado quedó en manos de Puerto Comercial, que en su estadio le ganó a 9 de Julio por 53 a 44.

El equipo de José Alarcón tuvo un mejor desenlace, obtuvo el 4C por 18 a 10 y se mantiene expectante en pos de escalar posiciones de cara a los juegos eliminatorios.

Morena Wentland, como en otras once ocasiones, fue la goleadora portuaria (21). También fue bueno lo aportado por Agustina Fritz (7 y 11 recobres) y Cinthia Márquez (8 y 5 robos). En tanto, Ileana Corvalán arrimó 14 puntos en el elenco visitante.

Nadia Vrizz suma dos puntos más para su colección: está tercera en la tabla, con 16,3 por juego

Así están las posiciones:

1º) El Nacional, 34 puntos (17-0)

2º) Estudiantes, 31 (14-3)

3°) Estrella, 28 (11-6)

4°) Sportivo, 25 (8-9)

5º) 9 de Julio, 25 (8-9)

6º) Comercial, 23 (6-11)

7º) Pacífico, 20 (3-14)

8º) Alem, 18 (1-16).

Magdalena Bante esconde la bola y aguarda la cortina de García Wild sobre Pérez

Estos son los partidos que restan antes de los playoffs:

Fecha 18: Pacífico-El Nacional, Estrella-Estudiantes, 9 de Julio-L. N. Alem y Sportivo-Comercial.

Fecha 19: Estudiantes-9 de Julio, El Nacional-Estrella, Sportivo-Pacífico y Comercial-L. N. Alem.

Fecha 20: Estrella-Sportivo, 9 de Julio-El Nacional, L. N. Alem-Estudiantes y Pacífico-Comercial.

Fecha 21: El Nacional-L. N. Alem, Sportivo-9 de Julio, Pacífico-Estrella y Estudiantes-Comercial.

Una vez finalizada la fase regular, los ocho equipos se medirán en duelos eliminatorios al mejor de tres partidos por los cuartos de final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Los ganadores de cada llave jugarán las semifinales, también al mejor tres partidos; mientras que la final por el título será al mejor de cinco juegos.