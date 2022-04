Chiche Duhalde: "El kirchnerismo, el cristinismo y La Cámpora me producen un asco terrible"

Lapidaria, la exPrimera Dama Hilda "Chiche" Duhalde sostuvo que el kirchnerismo y la agrupación La Cámpora le producen "un asco terrible", y señaló que nunca le cayó bien la vicepresidenta Cristina Kirchner "por una cuestión de piel".

La esposa del expresidenta Eduardo Duhalde dijo que le "duele cuando hablan de peronismo" y los "meten a todos en la misma bolsa".

"No quiero que los medios me mezclen con el cristinismo, con el kirchnerismo, con La Cámpora porque no tengo nada que ver. Me producen un asco terrible", despotricó en diálogo con "Contacto Estrecho", el programa que conduce Guadalupe Vázquez por Radio Rivadavia..

Chiche Duhalde aclaró que ella nunca sintió "afinidad con el kirchnerismo" y "fundamentalmente con Cristina (Kirchner) a la que conocía un poco más por haber sido compañeras en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores".

"Era una cuestión de piel. No me gustaba su forma de ser, la soberbia con la que se manejaba, la soledad en la que se manejaba. Las personas que no son capaces de pertenecer al grupo al que -valga la redundancia- pertenecen y se manejan mucho en soledad y con soberbia, no me caen bien", afirmó.

"Ella tenía un estilo muy particular que a mí me caía mal. Esa es una cosa típica de las mujeres que tenemos un olfato muy particular", acotó.

Consultada sobre la crisis que existe en la coalición gobernante, la dirigente peronista dijo que le provoca "mucha vergüenza porque es la demostración de lo mal que está nuestro país".

"Cuando hay diferencias tan importantes en el sector que nos gobierna, lo que debe ocurrir es que esas diferencias no salgan a la luz y traten de conversarlas en privado porque le producen a la sociedad mucha angustia. Saber que el presidente y la vicepresidenta tienen diferencias tan profundas y funcionarios que dicen cosas tan terribles no nos hace bien a los ciudadanos", consideró.

En otro orden, Chiche Duhalde recordó que antes de que su esposo le ofreciera la candidatura presidencial a Néstor Kirchner en 2003, había pensado en otros candidatos.

"Son decisiones que tomaba el Presidente (Duhalde) después de haber intentado que fueran otros los candidatos. El primero (Carlos) Reutemann", evocó, y reveló que antes de decantarse por Kirchner, el expresidente le había ofrecido la candidatura a José Manuel de la Sota, Felipe Solá y Adolfo Rodríguez Saá. (NA)