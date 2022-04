Después de una charla con Pampita, el Chanchi Estévez volvió al "Hotel de los Famosos"

Luego de la fuerte discusión que mantuvo con Sabrina Carballo en la gala pasada, Maxi Estévez armó sus valijas y manifestó querer abandonar la casa del "Hotel de los Famosos". Pero luego de reflexionar sobre su repentina salida, optó por continuar en la competencia. Además, Pampita Ardohain lo visitó en las instalaciones minutos antes del desafío de huéspedes, para definir si participaría y charlar sobre los motivos que lo llevaron a tener el momento de crisis.

"Si se va que se vaya por la puerta grande, que no sea porque nos hayamos peleado" manifestó Sabrina, para alentar el regreso de su compañero. Por su lado, Chanchi intentó desdramatizar lo ocurrido y confesó que no había podido probar nada durante la cena antes de marcharse: “Lo único que me molesta es que no me dejó comer los ñoquis, que los estuve esperando todo el día", expresó con humor.

Pero cuando llegó la conductora, Estévez se sinceró sobre las razones que habrían motivado su salida. "Estamos acá porque esta es la baranda que divide el hotel del resto, de todo lo que está pasando afuera, y sé que ayer quisiste pasar esta barrera y quiero saber qué es lo que te provocó esa decisión”, le consultó la modelo. “La verdad es que extraño mucho a mi nene, estoy muy golpeado, muy cansado, tuve una discusión con Sabri además, que es una persona que yo quiero mucho, y nos tratamos mal, y pensé que lo mejor era dar un paso al costado”, confesó.

Y agregó: “No me gusta enojarme, ni que ella se pongo mal, ni generar toda una cosa, y dije: ‘Bueno, me voy’”. Como respuesta, lo alentó a seguir y rescatar lo positivo de la intensa vivencia que está atravesando: “Hay algo tuyo muy especial, sos bueno en los juegos, pero también tenés muy buena relación adentro, que es un factor muy importante para permanecer acá”.

"Vine para mostrarme a veces tal cual soy y otras un poco más interpretando el papel de capo de la mafia, pero cuando pasan estas cosas siento que no es la vida, que no va a ser perjudicial para otros que yo me vaya o me quede”, sostuvo el ex de Olimpo. Y concluyó con una promesa: "Te doy mi palabra que voy a hacer todo lo posible para dar vuelta todo esto y llegar lo más lejos que pueda”.

A pesar del cambio de actitud, resultó nominado después de participar del desafío de huéspedes, y tendrá que competir en el laberinto para descifrar si será uno de los duelistas de la semana. Además pasó a integrar el staff y se sinceró sobre la necesidad de espacio que siente con respecto a Sabrina: “Me va a gustar tomar un poquito de aire lejos de ella”.