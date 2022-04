Baradel en Bahía: “Más horas de clase no implica mejor educación”

El secretario general de CTERA a nivel nacional, Roberto Baradel, consideró hoy en Bahía Blanca que el proyecto de sumar horas de clase en la escuela primaria debe ser discutido en el marco de las paritarias docentes, señaló que durante la próxima semana habrá un encuentro para actualizar los salarios en forma acorde a la inflación, reconoció el buen diálogo que existe con el gobierno en ese sentido y manifestó que todavía hay mucho por hacer en materia de infraestructura escolar.

El también titular de Suteba, quien estuvo en nuestra ciudad para apoyar a una de las líneas locales que se presentarán en las elecciones del gremio en mayo, manifestó que todavía no hay gran conocimiento sobre el proyecto -impulsado por el ministro de Educación, Jaime Perczik- para sumar una hora más de clases por día, y consideró que antes de realizarse el anuncio debería de haberse convocado a los sectores vinculados a la temática.

“Más horas de clase no se traduce directamente en una mejor educación. Si hubiera una escuela de jornada completa, estoy seguro que sí podría ser así, porque los chicos podrían tener más áreas del conocimiento”, sostuvo.

Al respecto, señaló que el próximo lunes se llevará a cabo un encuentro con autoridades nacionales.

“Estamos de acuerdo con más y mejor educación, y que los chicos tengan más horas de clase. Pero rechazamos cualquier alternativa que suponga una carga mayor para el docente y que no esté discutida en el marco de las paritarias”, sostuvo.

En cuanto a estas negociaciones, recordó que el próximo martes se llevará a cabo un encuentro para discutir una actualización de los valores debido al crecimiento de la inflación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Planteamos que se reabran las paritarias, en el marco de una cláusula de seguimiento por inflación. Los salarios tienen que dar por arriba de la inflación siempre, y por eso necesitamos readecuar el acuerdo para que los salarios no queden por debajo de ella”, aclaró.

Al respecto, descartó que por el momento se esté pensando en tomar medidas de fuerza.

“Si hay respuestas no tiene que haber medidas, pero eso no quiere decir que no levantemos la voz y reclamemos. ¿Cuándo toma la organización sindical una medida de acción? Cuando no encuentra interlocución ni respuestas; pero por el momento las venimos teniendo por parte del gobierno”, dijo.

En cuanto a la cuestión vinculada a la infraestructura escolar, destacó la inversión que se viene haciendo desde la Provincia en ese sentido, aunque aclaró que aún resta mucho por hacer.

“Por ejemplo, en Bahía Blanca faltan muchas escuelas o hay que solucionar el tema del gas; y cosas así pasan en varios distritos del interior”, expresó.

La presencia de Baradel se llevó a cabo en el marco de la campaña para las elecciones locales que se llevarán a cabo el próximo 11 de mayo, en la cual el dirigente nacional apoya a la lista Celeste, encabezada por Mauro Cuadrado.

“Es una fortaleza que tengamos distintas voces y miradas en el interior del sindicato -consideró-. Estoy aquí para respaldar a la lista Celeste, con la idea de un sindicato que represente y defienda los derechos de los trabajadores de la educación y esté atento a sus necesidades”.