Con un duro cruce entre Juez y Parrilli, el Senado inició el debate por la ampliación de la Corte

El Senado comenzó a discutir los proyectos que plantean la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un encuentro de comisión, en el que se cruzaron el oficialista Oscar Parrilli y el opositor Luis Juez.

El trasfondo de la discusión es la integración del Consejo de la Magistratura, que calentó los ánimos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en las últimas semanas.

Juez, a quien el PRO había propuesto para ir al Consejo, pero el oficialismo se dividió en dos bloques y se quedó con ese lugar, consideró que es "inoportuno” discutir “la modificación de la Corte Suprema a una semana de destruir todos los acuerdos”.

Fue la primera jornada de discusión de los proyectos que proponen ampliar el máximo tribunal del país, que actualmente tiene cinco miembros, pero funciona con cuatro.

Lindo cruce entre Parrilli y Juez, que se quedó sin lugar en el Consejo de la Magistratura. pic.twitter.com/dpcSggTvYG — Töny (@anriccobene) April 27, 2022

El senador por Córdoba dijo que se trata de “un acto de hipocresía insostenible” de parte del oficialismo, que impulsa la ampliación para mantener vigente su pelea con la Corte Suprema.

“Nos convocamos para discutir la modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una semana de haber destruido todos los acuerdos entre nosotros. No pudimos sostener tres meses el acuerdo suscripto en su momento en la sesión preparatoria y queremos buscar un consenso para cambiar el funcionamiento de la Corte. Tengo la necesidad de decirlo porque tengo un montón de defectos pero lo que no cultivo es la hipocresía y el cinismo”, resaltó Juez.

Y se preguntó: “¿En serio estamos en condiciones de llevar adelante semejante discusión? Vamos a sentarnos acá a hablar de qué Corte queremos y nos vamos a llenar la boca hablando de federalismo cuando no hemos podido sostener nuestros propios compromisos? Tengo que decirle con toda sinceridad, y no lo tome como un acto de provocación, me parece un acto de hipocresía absolutamente insostenible”.

A responder salió Parrilli: “En primer lugar quiero decir que acá no se ha roto ninguna palabra. Uno puede estar de acuerdo o no con las actividades que hace un bloque u otro bloque, pero si vamos a comenzar a decir que ‘no cumplen la palabra’ podemos remontarnos a 1860 para ver las palabras que se puedan haber o no cumplido. De manera que descarto totalmente esa imputación. En segundo lugar, usted dice ‘no soy hipócrita yo, ustedes son hipócritas’. Me parece que se ha excedido en eso. Yo no digo que ustedes sean hipócritas, tengo opiniones diferentes. Yo tampoco soy hipócrita y no creo que ninguno de mis compañeros lo sea. Por lo tanto, le ruego que retire esa expresión”.

En ese punto se dio el cruce central, cuando Juez aclaró: “Yo ‘no soy’ he dicho. Como yo tengo un montón de defectos pero si hay algo que no cultivo es la hipocresía y el cinismo”.

Ante eso, el senador oficialista señaló que con esas palabras les tildaba de "hipócritas" a los integrantes del oficialismo.

“No, usted se pone en un lugar en el que yo no lo he puesto. Usted se pone ahí, senador”, reiteró Juez, ante lo que Parrilli contestó: “No venga a hacerse el vivo, se está haciendo el vivo. ¿Quiere que le repita lo que dijo? Está grabado”.

La comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que presiden Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, respectivamente, se reunieron a los largo de casi dos horas.

Escucharon a los autores de las iniciativas en debate, Adolfo Rodríguez Saá, Clara Vega y Alberto Weretilneck.

Según explicaron las autoridades de las comisiones, la próxima semana continuarán con el debate de los proyectos. (NA)