Hora, TV y formaciones: Boca visita a Corinthians por la Copa Libertadores

Boca Juniors visitará hoy a Corinthians por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores de América en un partido que podría marcar el parámetro del equipo "xeneize" en el semestre.



El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Arena Corinthians de San Pablo, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y será televisado por Fox Sports.



El equipo de Sebastián Battaglia asumirá el partido más difícil del parejo de la zona, que tiene a los cuatro integrantes con 3 puntos.



Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, no pasa por el mejor momento futbolístico pero será un examinador de riesgo para el club de la Ribera.

Boca consiguió algo de tranquilidad con la victoria del sábado en Santiago del Estero ante Central Córdoba (2-1) con doblete de Eduardo Salvio, e intentará ratificar la levantada con un resultado positivo en Brasil.



El cuestionado entrenador boquense nuevamente presentará un equipo emparchado en algunos sectores por las ausencias por suspensión que arrastra de la edición pasada de la Libertadores y las lesiones.



El defensor Carlos Zambrano reaparecerá en la zaga central tras el desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió en la dura derrota ante Deportivo Cali (2-0) en el debut en la Copa Libertadores.



El peruano estará al lado del juvenil Gabriel Aranda, quien se quedó con el puesto por las lesiones de Nicolás Figal y Ezequiel Ávila.





El DT repetirá el mediocampo que utilizó en el empate contra Godoy Cruz en La Bombonera con el ingreso de Cristian Medina para acompañar a Guillermo "Pol" Fernández y a Juan Ramírez.



El paraguayo Óscar Romero se mantendrá como enlace de los delanteros que serán Darío Benedetto y "Toto" Salvio.



El "Pipa", autor de los dos goles del único triunfo ante Always Ready, llega al límite físicamente por el calambre que sufrió sobre el final del partido en Santiago del Estero.



En la última práctica en Buenos Aires, Luis Vázquez reemplazó a Benedetto y estará listo para debutar oficialmente como titular en la Libertadores si el "9" es preservado.



Salvio, figura del triunfo ante Central Córdoba y autor de dos goles, seguirá como titular y desplazó nuevamente al banco de suplentes a Exequiel Zeballos, quien en los primeros dos partidos había sido elegido como el reemplazante del suspendido Sebastián Villa.



Corinthians también se prepara para un partido clave para su futuro en la competencia ya que debutó con derrota en la altura de La Paz ante Always Ready (2-0) y después consiguió una ajustada victoria sobre Deportivo Cali (1-0) en su moderno estadio inaugurado para el Mundial de Brasil 2014.



El "timao" sueña con repetir el título de la edición 2012 que ganó tras derrotar a Boca en la recordada final marcada por el anuncio de Juan Román Riquelme, en la previa del partido de vuelta en el estadio Pacaembú.



El club hace hace tres años conquistó su último título (torneo paulista) y viene opacado por el poderío internacional de su clásico rival, Palmeiras, vigente bicampeón de la Copa Libertadores.



Luego de tres ediciones afuera de la fase de grupos, Corinthians se clasificó al torneo más importante de Sudamérica por terminar quinto en el Brasileirao 2021 bajo la conducción de Sylvinho.



El exjugador de Barcelona fue despedido y en su lugar asumió a fines de febrero el portugués Vítor Pereira, quien no podrá estar en el banco por haber dado positivo de Covid-19.



El plantel tiene futbolistas de experiencia y jerarquía como los mediocampistas Paulinho, excompañero de Lionel Messi en Barcelona, y Renato Augusto, mundialista con Brasil en Rusia 2018, más el delantero Willian, exArsenal inglés y con pasado en el seleccionado "verdeamarelo".



Además, en el arco sigue Cássio, único sobreviviente del título de 2012.



Boca debe aprovechar que Corinthians viene golpeado ya que perdió el clásico contra Palmeiras (3-0) por el Brasileirao y fue duramente criticado porque en el año perdió todos los cruces con los rivales paulistas: dos contra el "verdao", dos con San Pablo y uno ante Santos.



Después del antecedente de la final de 2012, Boca y Corinthians se volvieron a enfrentar en los octavos de final de 2013 y el "xeneize" fue el que pasó de ronda por el 1-0 de la ida en Buenos Aires y el empate 1-1 en San Pablo.



*Posibles formaciones



-Corinthians: Cássio; Fagner, Raul Gustavo, Gil y Fábio Santos o Lucas Piton; Maycon, Giuliano o Paulinho y Renato Augusto; Willian, Róger Guedes y Jo. DT: Vítor Pereira.



-Boca: Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda y Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández y Juan Ramírez; Óscar Romero; Luis Vázquez o Darío Benedetto y Eduardo Salvio. DT: Sebastián Battaglia.

-Hora: 21.30.

-Estadio: Arena Corinthians.

-Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

-TV: Fox Sports.