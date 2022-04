En Bahía y en el resto del país, La Cámpora juntó firmas para que la deuda "la paguen los que la fugaron"

Militantes de La Cámpora de todo el país y también de Bahía realizaron ayer una jornada de recolección de firmas en apoyo a la iniciativa que propone que "los fondos para cancelar la deuda tomada por el macrismo no se pague a costa del esfuerzo del pueblo sino que sean los aportes de los que fugaron la plata al exterior los que permitan cumplir con las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional".

En nuestra ciudad la iniciativa la llevó adelante el concejal Mariano Arzuaga. quien se instaló en la plaza de Villa Mitre para dialogar con vecinos.

Así lo dio a conocer a través de la red social Twitter donde posteó varias fotos con militantes y personas que apoyaron la iniciativa K.

✒️ En Bahía como en todo el país, la militancia salió una vez más a difundir y apoyar una iniciativa que defiende los intereses del pueblo frente a las avivadas de unos pocos: la deuda que el macrismo tomó con el FMI deben pagarla los que fugaron y no el esfuerzo de las mayorías. pic.twitter.com/Ydjm30730e — Mariano Arzuaga (@marzuaga63) April 25, 2022

En la página de la agrupación que lidera Máximo Kirchner publicaron que se recolectaron 150 mil firmas en todo el país.

"Volanteadas, mesas de consulta para la firma de apoyo al proyecto, afiches y pintadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional concluyeron en un amplio respaldo a esta iniciativa que no es un nuevo impuesto, ni afecta a los trabajadores y trabajadoras. Son quienes fugaron dinero del país los que deberán aportar el 20% de sus bienes no declarados en dólares. O un 35% en el caso de aquellos que luego de más de 6 meses de aprobada la iniciativa aún no hubieran realizado la contribución", escribieron.

"Además, para llevar adelante este fondo, se proponen excepciones al secreto bancario, fiscal y bursátil de la Ley de Entidades Financieras, impuesta en la última dictadura cívico militar. La militancia, una vez más, pone el cuerpo en apoyo a una iniciativa que evita que sea el pueblo argentino quien costee las avivadas de unos pocos", aseguraron.