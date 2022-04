El Gobierno criticó a JxC por participar del "tractorazo": "No contribuye a la convivencia democrática"

Luego del "tractorazo" de productores agropecuarios a la Plaza de Mayo, el Gobierno nacional sostuvo que se trató de una movilización política y acusó a los dirigentes de Juntos por el Cambio de afectar la "convivencia democrática".

"Lamentamos que dirigentes de Juntos por el Cambio que se proclaman republicanos hayan encabezado hoy una manifestación cuyo documento final caracteriza al gobierno legítimamente elegido por el pueblo como 'vándalos y usurpadores' y a los gobernadores como 'indigna alianza de vasallaje feudal'", escribió en su cuenta de Twitter la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Lamentamos que dirigentes de JxC que se proclaman republicanos hayan encabezado hoy una manifestación cuyo documento final caracteriza al gobierno legítimamente elegido por el pueblo como “vándalos y usurpadores” y a los gobernadores como “indigna alianza de vasallaje feudal”. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) April 23, 2022

La funcionaria nacional cuestionó a los dirigentes de la oposición que formaron parte de la movilización: "Esta postura del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta) y otros dirigentes del PRO no contribuye a la convivencia democrática".



Rodríguez Larreta durante el "tractorazo".

"La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año", argumentó la portavoz.

Y disparó: "Esto demuestra claramente las motivaciones políticas, y la decisión de Juntos por el Cambio de defender unívocamente a un puñado de empresas que se benefició de manera inesperada con la guerra en Ucrania".

"Una vez más, como siempre lo han hecho, promueven la concentración del ingreso en manos de unos pocos y en desmedro de millones de argentinos", sentenció.

En momentos en que se realizaba el "tractorazo", el presidente Alberto Fernández participó de un Congreso del Movimiento Evita en el Conurbano bonaerense, donde afirmó que el Ejecutivo nacional está enfocado en que "los que más ganan sean los que más aporten y quienes menos tienen reciban lo que merecen".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar



Alberto Fernández en un encuentro con el Movimiento Evita.

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri también se expresó vía redes sociales para manifestar su apoyo a la protesta de los productores agropecuarios y emitir duras críticas contra el Gobierno nacional.

"El gobierno kirchnerista volvió con más de lo mismo, queriendo pisar al campo otra vez, pero fue el campo el que se hizo escuchar pacífica y respetuosamente. Felicitaciones. El gran motor del país va a ser fundamental para que retomemos el rumbo correcto en 2023", publicó Macri.

En tanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó al "tractorazo" y cuestionó a la Casa Rosada por "aumentar impuestos y promover el enfrentamiento" con el campo.

"Vengo a apoyar, a acompañar al campo que es uno de los motores productivos de la Argentina", señaló el mandatario porteño, quien destacó la "energía positiva" de los ruralistas.

Desde uno de los puntos de convocatoria en el barrio de Núñez, Rodríguez Larreta pidió "no politizar" la protesta del campo, y agregó: "Ante la expectativa o el anuncio de querer aumentar impuestos, ¿cómo no se van a manifestar y cómo no los vamos a apoyar?".

En esa línea, la titular del PRO, Patricia Bullrich, se quejó por el "agobio impositivo" que sufre el campo, y afirmó que "hay una política de destrucción del poder adquisitivo".



Patricia Bullrich en la movilización.

"Yo apoyo la marcha de hoy, es un país que ha generado tantos impuestos que está en un una situación más que límite. Cada vez hay más gastos y menos contribuyentes que generan una situación de emisión y de inflación que toca todos los días el bolsillo de los argentinos", sentenció la referente opositora en declaraciones periodísticas al participar de la movilización. (NA)