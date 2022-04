NBA: primera de los playoffs, entre activistas y sin participación argentina

Sin participación de jugadores argentinos pero con la irrupción de activistas, este sábado se jugaron los cuatro primeros partidos de los playoffs de la NBA, previstos al mejor de 7.

Si bien se sabía que Facundo Campazzo no jugaría el primer punto en Denver Nuggets (derrota ante Golden State Warriors por 123 a 107), tampoco participó Leandro Bolmaro en el "batacazo" del día: el triunfo de Minnesota Timberwolves (7º del Oeste) frente a Memphis Grizzlies (2º) por 130-117 de visitante.

Campazzo cumplió la sanción de una fecha que le impusieron por la falta cometida en el juego ante Los Ángeles Lakers, considerada "flagrante de tipo 2".

El otro argentino en la liga, el recientemente llegado Luca Vildoza, estará disponible en Milwaukee Bucks para el debut en los playoffs este domingo ante Chicago Bulls (19.30).

Otra de las notas de la jornada fue una nueva interrupción de un partido por el ingreso al campo de una activista. En este caso, una mujer que se encadenó a una de las jirafas del estadio FedEx Forum de Memphis, donde jugaban el local y Minnesota.

La manifestante fue reducida por el personal de seguridad, en una escena que se había repetido días atrás, cuando en uno de los partidos del play-in de Minnesota, otra activista llegó hasta la zona del semicírculo de uno de los aros, dispersó un poco de pegamento sobre el piso flotante y pegó sus manos.

A fan was escorted off after attempting to glue themselves to the floor during the Clippers-Timberwolves Play-in Game pic.twitter.com/RreK0kjPSG