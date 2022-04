Mica Viciconte se consagró campeona de Masterchef Celebrity 3

Damián Betular fue el encargado de anunciar anoche: “El ganador o la ganadora de esta tercera temporada de Masterchef Celebrity es...”. Y tras un corte comercial, con el rating una décima encima de los 18 puntos a las 0.03 del martes, el pastelero declaró a Mica Viciconte como campeona de Masterchef Celebrity 3 (Telefe).

Además del primer puesto, la ganadora se hizo de un premio de un millón y medio de pesos. El segundo lugar quedó para Tomás Fonzi, que se llevó una beca de un año en un importante instituto de gastronomía.

Al escuchar la noticia, Mica reaccionó con una de sus conocidas carcajadas mientras la felicitaba su contrincante. “¿Gané yo?”, dijo y al instante recibió el abrazo y beso de Fabián Cubero -”estoy muy orgulloso por todo el esfuerzo que hizo”, dijo- y de sus hijastras Indiana, Sienna y Allegra -”estoy muy feliz”, celebró con timidez la niña-. “Las cosas con sacrificio, esfuerzo y perseverancia, se pueden”, cerró Mica embargada por la emoción: “La gente pensaba que yo no lloraba”.

“Nunca estuve en una competencia con tanta buena onda. Es rarísimo. Lo disfruté, me llevo amigos. También que mi familia me acompaña". Y continuó hasta que se quebró: “Viene un bebé en camino, que es algo que desee hace mucho....”. Y por último, dedicó el premio “a mi familia y a mi hijo que va a venir”.

La última noche de Masterchef Celebrity 3 comenzó a las 23.07 del lunes y con un rating llegando a los 17 puntos luego de un episodio más de El primero de nosotros. La gran final que enfrentó a Mica y Tomás había empezado el domingo, cuando cocinaron un menú de tres pasos en noventa minutos ante la atenta mirada de los jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, y con la conducción de Santiago del Moro.

Los platos de la gran final

Para la primera entrega, los finalistas elaboraron las entradas de sus menúes de tres pasos. En el caso de Tomás, fue una bruschettta de morcilla, pera y queso brie y fue el primer plato en ser degustado. “Es una entrada bien elegida, en línea con lo que venís haciendo. Está muy rica la morcilla y el pan, aunque lo hubiera cortado más fino. Me gustó”, le dijo Martitegui.

“Cuando mordés hay muchas texturas: la tostada está crocante, la morcilla procesada quedó cremosa, la pera está muy bien. Le hubiera puesto más pera, aunque el balance está perfecto. Muy bien ejecutada”, le apuntó Betular. “Bien lograda la acidez y lo agrio, buena proporción del pan. Elegiste muy bien la brioche en el mercado”, lo felicitó Donato.

Por su parte, Mica presentó unas vieras gratinadas con salsa monray, alioli y queso parmesano. “Es un super clásico lo que hiciste. La salsa es muy representativa. Está muy bien ejecutada. Es muy rica en el paladar esta combinación. Lo único que cambiaría es la salsa, que la pondría arriba. Es un muy buen comienzo”, la calificó Betular. Por su parte, Donato opinó: “Muy cremoso, delicado. La salsa la hubiera puesto debajo, como una sorpresa. De gusto, está muy rico”.

Por último, habló Martitegui: “Está muy bien hecho, me conecta con el lugar del que venís. Me parece que ahí está. Está muy bien interpretado, aunque no le hubiera puesto el fuego nunca”, le dijo con respecto a una vela que le aportó a la presentación. “Se presenta así en un restaurant muy muy conocido al que solemos ir con Fabián”, se defendió Mica. Y Cubero le dio la razón: “Cuando el fuego se apaga, el mozo se lleva el plato”.

Cuando presentaron los platos principales, el rating escaló hasta los 18 puntos. Mica fue en primer lugar con mollejas y langostinos grillados con un puré de coliflor y echalote con una reducción de salsa de hongos y ajo negro. “Bien preparados los langostinos. Esta molleja la cocinaste muy bien. La salsa me llamó mucho la atención y me cerró el plato. El puré de coliflor tiene el terciopelo que nuestro amigo Martitegui siempre exige”, opinó Donato. En ese momento se le cayeron unas lágrimas a Mica: “Quién diría que una llora por una molleja”, dijo.

“Sos una luchadora y vas por la técnica, por el esfuerzo, por la calificación. El plato es muy complejo de hacer y está muy bien. Cuando lo comés, se siente el mar, se siente la tierra... Felicitaciones”, le dijo Martitegui mientras seguían rodando lágrimas por la cara de la participante. “Es un juego de texturas impecable, Viciconte”, cerró Betular.

En tanto, Tomás fue por un bife de chorizo wagyu con hinojos, queso de cabra, chimichurri y tomates confitados. “Una combinación fresca, liviana, original, sabores muy sutiles. El tomate queda perfecto. El wagyu está en el punto que tiene que estar... Es un Fonzi 100%”, lo elogió Martitegui.

“Podías haber hecho la carne que quieras, pero el secreto está en quien la hace. Fuiste osado con los sabores... ¡Qué difícil esta noche!”, dijo Betular, quien apuntó que los dos menúes son “espectaculares”. “Tu plato tiene personalidad, simple, sencillo. Está todo bien cocinado. ¿Cómo se escribe la palabra ‘perfección’?”, cerró Donato.

Y llegó el turno de la última caminata hacia el jurado, en la que Mica y Tomás llevaron sus postres. En este punto, el rating superaba los 18 puntos, 10 por encima de El hotel de los famosos (El Trece), su competencia directa.

Para esta etapa Fonzi optó por un durazno asado sobre un sambayón rosado con una crema batida y unos pistachos caramelizados dedicado a su familia. “El durazno está muy bien, muy tierno. La acidez de la crema le hace muy bien al paladar. El sambayón está muy bueno, aunque lo hubiera sacado antes. Es un muy buen broche de oro”, dijo Betular.

“Veo la mesa de tu familia, que está llena de dulzura. Yo creo que invadieron un poco el sambayón de este plato. Es lo único que le cambiaría. Pero igual te felicito”, devolvió Donato. “A mí me emociona porque es la mejor descripción de un plato que hiciste en todo Masterchef. Nunca te vi tan contento y sonó muy honesto. La combinación de sabores es perfecta y es un gran cierre de menú”, terminó Martitegui.

Por su lado, Viciconte presentó un cremoso de chocolate, 70 % cacao, con una teja coral y una salsa de frutos rojos. “Sí, ¿confitería Viciconte? Quería pedirles 10 kilos de esta salsa, que está buenísima”, bromeó Donato haciendo de cuenta que llamaba a un local para hacer un pedido. “Me encantó. La salsa está simple pero se acompaña muy bien, está muy balanceada. Muy bien ejecutada”, completó su devolución el italiano.

“Te vi moverte como una profesional con el postre”, halagó Martitegui. “No tiene un grumo la mousse. Esto es mucho sacrificio, mucho estudio y mucha voluntad, en ambos casos. Son dos experiencias gastronómicas impecables”, dijo Betular tanto para Mica como para Tomás.

“Son dos grandes ganadores, porque haber llegado hasta ahí seguramente los emociona mucho a ustedes. Pero nos emociona mucho a nosotros. Dos estilos diferentes: uno más basado en la intuición, en la sensibilidad. El otro, más basado en el esfuerzo, en el estudio. Sus menúes podrían estar en cualquier restaurante”, dijo Martitegui como cierre. “Ambos se merecen este premio y antes de comunicarlo les queremos agradecer por honrar este oficio que tanto amamos”, finalizó Betular antes de dar el veredicto con el que terminó la tercera temporada de Masterchef Celebrity. (Infobae - La Nueva.)