Un tiroteo en una estación de subte de Nueva York deja más de 13 heridos

Esta mañana, alrededor de las 8.30 hora de Nueva York, se registró un tiroteo en la estación Sunset Park de Brooklyn que hasta el momento dejó 13 heridos graves. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a pasajeros heridos y tendidos en el suelo. Las autoridades dijeron que encontraron explosivos pero descartan que se encuentren activos.

El departamento de Policía de Nueva York escribió una advertencia en su cuenta oficial de Twitter: “Debido a una investigación, evite el área de la calle 36 y la zona de la 4ª Avenida en Brooklyn. Esperen vehículos de emergencia y retrasos en los alrededores”.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB