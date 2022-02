Laura Pausini tendrá su película autobiográfica

A los 47 años, Laura Pausini tiene casi tres décadas de carrera sobre los escenarios que la llevaron a convertirse en una de las voces femeninas más destacadas de la música italiana. Y al igual que otros colegas, como Luis Miguel, decidió llevar su vida a las pantallas con una película autobiográfica.

Se trata de Laura Pausini: Un placer conocerte, que estará disponible en 240 países a partir del 7 de abril en la plataforma Amazon Prime Video.

El proyecto está basado en una idea idea original de la cantautora, que coescribió junto a Monica Rametta e Ivan Cotroneo, quien también está a cargo de la dirección. Si bien comenzó a cantar cuando todavía era una niña, acompañada por su padre, Fabrizio Pausini, la artista dio el gran salto en su carrera cuando se presentó en el Festival de Música San Remo en 1993 y se consagró como ganadora.

Desde entonces, no paró y se convirtió en un ícono del pop italiano. Pero más allá de esta historia conocida, en la película sobre su vida, Laura se pregunta qué hubiera sido de su vida si no hubiera ganado aquel evento con su canción La solitudine. En el camino, la artista promete mostrar "su verdadera alma" a través de momentos de su vida privada y profesional que nunca antes expuso, con el objetivo de darse a conocer íntegramente por su público.

Además, para explicar su gran presente profesional, recorrerá su infancia, el descubrimiento de su vocación y cada etapa de su vida que la convirtieron en la artista que es. La canción principal del film, llamada Caja, estuvo a su cargo y salió a la luz hace pocos días.

"Acompañada de mi familia, mis amigos más cercanos y colaboradores, he viajado por el mundo y he tenido el privilegio de actuar en los escenarios más importantes y cantar con mis mayores ídolos. Sin embargo, todas las mañanas me despierto y mis pensamientos siempre se dirigen a esa chica que soñaba con hacer piano bar", reveló la artista y señaló que el título del tema hace referencia al lugar que le da a sus afectos y pasiones que la impulsan a querer mejorar cada día.