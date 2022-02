Larreta, sobre la crisis en el oficialismo: "Generan incertidumbre que no ayuda para nada"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo hoy que la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados y sus críticas al acuerdo que el Gobierno negoció con el FMI, son situaciones que “generan incertidumbre que en este momento tan crítico de la Argentina no ayuda para nada”.

“Justo cuando necesitamos tener una visión de largo plazo, un plan, situaciones como esta generan más confusión, es inoportuno, no ayuda”, aseguró, y agregó: “Argentina necesita un plan de largo plazo, cómo aumentar y generar empleo, cómo se invierte, cómo aumentar las exportaciones; con situaciones como esta vamos para atrás”.

Tras ser consultado por las disidencias en el interior del Frente de Todos sobre el acuerdo con el Fondo, Larreta dijo que “los problemas internos son temas del oficialismo, que tiene, y muchos, problemas, pero para el país es grave que muestren contradicciones, idas y vueltas en algo tan crítico como la relación y el acuerdo con el FMI”. “El problema de la Argentina no es la renuncia de un jefe de bloque; es que no tenemos una visión, un rumbo, un plan claro sobre cómo vamos a crecer”, completó.

Por otro lado, y en el marco de una conferencia de prensa por la presentación de los avances en la obra del futuro Paseo Gigena, el jefe de Gobierno porteño adelantó que en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que tendrá lugar hoy, se comenzará a discutir la posición de la coalición opositora con relación al acuerdo con el FMI que será discutido en el Congreso.

“Todavía no tenemos los detalles, la letra chica del proyecto, con lo cual es difícil tomar una posición, pero lo vamos a ir conversando y vamos a tener una posición unificada”, aseguró.

Sobre la movilización de ayer frente al Palacio de Tribunales, impulsada por sectores afines al Gobierno con consignas contra los jueves de la Corte Suprema, el dirigente opositor afirmó: “Me parece de una altísima gravedad institucional que haya una marcha en la que se pidió la renuncia de los miembros de la Corte Suprema, y más grave es que el Gobierno la impulsa, participa; incluso hubo funcionarios yendo a la marcha”.

“La división de poderes es una de las bases del sistema republicano. Actitudes como esta, que va de la mano del apriete a jueces, la presión a las cámaras para que no falle contra del Gobierno, no ayudan y atentan contra las instituciones”, criticó.

Más allá de la palabra de Rodríguez Larreta, la jugada política de Máximo Kirchner generó también una interna en el bloque opositor en torno a la postura que debe asumir la oposición frente al acuerdo con el FMI. Eso sí, hubo coincidencia en criticar la actitud del hijo de Cristina Kirchner y actual líder de La Cámpora, al calificarlo de “inmaduro e irresponsable”.

En desacuerdo con la estrategia que el Gobierno utilizó para acordar con el Fondo Monetario Internacional la reestructuración de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, Máximo Kirchner renunció el lunes a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. De esta manera, dejó en claro que el kirchnerismo duro no avala lo anunciado por Alberto Fernández el último viernes.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, explicó en un comunicado el diputado nacional. (Infobae)