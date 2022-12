José María Penna, el médico que fue decisivo para la historia de River

El otoño de 1904 trajo muchas novedades: la inauguración del monumento al Cristo Redentor en la frontera con Chile, los preparativos para la construcción de un canal transoceánico en Panamá, la apertura de la Exposición Universal de Saint Louis, en los Estados Unidos, el establecimiento en las Islas Orcadas de la primera base antártica argentina, la crueldad de la guerra ruso-japonesa, el nacimiento del pintor español Salvador Dalí, y también una noticia breve, casi perdida en la sección deportiva del diario La Nación.

"Club Atlético River Plate. Con este título ha quedado constituido un nuevo centro sportivo, con los elementos de los clubs Santa Rosa y La Rosales (...) Esta tarde iniciará sus reuniones con un partido amistoso entre el primero y segundo teams del club", anunciaba el matutino porteño, en su edición del domingo 22 de mayo de ese año.

Cerca de la Dársena Sur, en el barrio porteño de La Boca, entre el hollín de las carbonerías Wilson y los botes despintados por el óxido del Riachuelo, los jóvenes Leopoldo Bard, Enrique Zanni, Bernardo Messina y José Pita observaban en silencio el potrero donde solían jugar los fines de semana. Era un terreno inmenso y desparejo, con más tierra que pasto. Parecía desalentador.

El anuncio de la fundación del club

Los tres se preguntaban cómo transformar al equipo barrial, que sólo aspiraba a ganar desafíos durante los domingos, en un club capaz de competir en los torneos oficiales.

La suma de requisitos para lograrlo parecía un verdadero obstáculo: precisaban de un terreno de juego en buen estado, con alambrado, baños y casillas para vestuarios. También necesitaban un juego de camisetas, un sello para membretar la correspondencia, y el dinero para pagar la cuota anual que exigía la inscripción en la Argentine Association Football League (AAFL, hoy AFA). Demasiado para un club que apenas tenía entusiasmo.

Pero un detalle, en principio ajeno a esas preocupaciones futbolísticas, iba a resultar fundamental para el grupo.

Es que además de ser el presidente y capitán del equipo, Bard también estudiaba medicina como practicante en la Casa de Aislamiento (hoy Hospital Muñiz), un centro dirigido durante más de dos décadas por el médico José María Penna, hijo de uno de los integrantes de la Legione Agrícola Militare Italiana que llegó a Bahía Blanca en 1856.

José María Penna

Por esos días el edificio dirigido por el sanitarista se encontraba en obras: un laboratorio y otras salas de atención se sumarían al Pabellón "E".

En medio de las remodelaciones, Bard descubrió que los carpinteros descartaban muchas tablas y listones de madera, por no tener las medidas exactas o por pequeñas imperfecciones en los cortes.

Aquello que para el hospital era descartable, para el club podría resultar clave para la supervivencia. Así comenzó una historia mínima pero imprescindible para la historia del fútbol argentino: cómo Penna se convirtió, inesperadamente, en uno de los primeros benefactores de River Plate.

Medio siglo más tarde, el fundador recordó el episodio con nitidez: "Una mañana conversé con el doctor Penna, sabio médico y bondadoso, y le pedí su ayuda. Sabía que no iba a fallar en su propósito de ayudarnos".

Leopoldo Bard

"-¿Pero cómo podré zanjar ese inconveniente? -me dijo.

"-De manera sencilla doctor -repuse. Actualmente se construye en el hospital la gran obra del laboratorio y otra sala. Tenga la seguridad de que si usted se lo insinuara al constructor, señor Pruniéres, éste nos facilitará la madera vieja que no utiliza y con ella podremos levantar la casilla del club.

"No respondió, pero su gesto demostraba adhesión a la causa.

"Caminamos hacia el laboratorio y, al enfrentarnos con el señor Pruniéres, le dijo el doctor Penna:

"-Los muchachos del hospital han formado un club de fútbol y necesitan madera para construir una casilla en el terreno que tienen, ¿no podría usted obsequiarles algunos tablones?

Hospital Muñiz

"El Señor Pruniéres, que era todo un caballero, contestó:

"-Doctor, me resultará muy grato colaborar con estos jóvenes y, yo mismo, me encargaré de todos los trabajos. Ustedes tendrán la casilla como me indiquen y muy prontito.

"Con alguna emoción estreché la mano del señor Pruniéres, cuyo gesto había excedido mis cálculos más optimistas".

De seguro Penna nunca reparó en la importancia de ese gesto suyo. Tampoco Pruniéres. Para los clubes nuevos, el hecho de conseguir la madera necesaria para levantar la casilla de los vestuarios era casi imposible. Se trataba de un insumo caro para la época, tan valioso como decisivo al momento de diferenciar entre un potrero y una cancha reglamentaria.

En rojo, la ubicación de la primera cancha de River en La Boca

De hecho una vez que los fundadores tuvieron en sus manos las codiciadas tablas, el resto fue conseguido con cierta facilidad, gracias a toda clase de ofertas, descuentos, préstamos y, sobre todo, muchísimo ingenio.

Así obtuvieron el alambre para cercar la cancha, una bomba de agua, una pelota de cuero, y el primer juego de once camisas blancas. Todavía faltaba un tiempo para que le cruzaran una banda roja a lo largo del pecho.

"Ahora sí que podíamos afirmar que nuestro querido River iba adquiriendo la prestancia y jerarquía que todos habíamos deseado. Instalada definitivamente la cancha, que para nosotros era muy coquetona, sólo necesitamos algunos triunfos deportivos para que nuestro clubcito adquiriera prestigio y popularidad", recordaría Bard, en sus escritos de la década del '60.

El plantel de River, en 1908

Con la cancha equipada gracias al guiño de Penna y el equipo listo para competir, la exigente AAFL aprobó en marzo de 1905 la solicitud de River para inscribirse en el torneo de Tercera División.

El doctor Penna, en tanto, fue titular de la dirección de Asistencia Pública y del Departamento Nacional de Higiene, presidente de la Academia Argentina de Medicina, docente universitario en las cátedras de Patología e Infectología, diputado nacional entre 1910 y 1914, y autor de libros clínicos como El cólera y su tratamiento en la Argentina, entre otros.

Murió el 29 de marzo de 1919. Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita y dos hospitales, uno bahiense y el otro porteño, llevan su nombre.