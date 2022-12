Zaffaroni: "Se la dejó muy sola a Cristina, no se hizo nada por defenderla"

El ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni afirmó hoy que desde el Frente de Todos "se la dejó muy sola" a la vicepresidenta Cristina Kirchner, previo a que fuera condenada en la causa por la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

"Se la dejó muy sola a Cristina, no se hizo nada por defenderla. Fue más verbalmente que otra cosa. No se tomaron las medidas que había que tomar en el plano institucional y llegamos a esta situación catastrófica", resaltó Zaffaroni en declaraciones radiales.

A poco más de 48 horas de que la vicepresidenta anunciara que no será candidata en las elecciones de 2023, el ex juez de la Corte destacó: "A Cristina no se le puede exigir nada, es una mujer que ha dado todo. Se ha ganado muy legítimamente su posición en la historia. Ha sido maltratada en todas las formas, incluso como mujer, una cosa verdaderamente repugnante".

"Que ella dé un paso al costado en este momento, de alguna manera significa 'ahora el terreno es de ustedes'. Todos estaban esperando a ver qué decía Cristina, todo dependía de ella", analizó.

Mirá también: Las repercusiones en Bahía por la condena a Cristina Kirchner

En esa línea, Zaffaroni advirtió: "Cuidado porque el movimiento nacional no es una persona sino que tiene que moverse. Ella deja el campo libre, deja un hueco y dice 'ahora muévanse, no soy yo la única'. El movimiento nacional va a seguir, tiene 200 años y no va a parar".

Para el exintegrante del máximo tribunal de justicia, la titular del Senado de la Nación "tiene todo el derecho del mundo de decir 'hasta aquí llegué'" y sentenció: "Es una decisión que hay que respetarla".

Consultado acerca de si es tarde para tomar medidas a favor de la vicepresidenta, respondió: "Nunca es tarde, por lo menos para anunciar proyectos, para decir peleemos por algo. Por lo menos peleemos para reconstruir nuestra institucionalidad, no nos quedemos callados".

"¿Qué estamos haciendo? Nos destruyen todo y nosotros nos quedamos mirando. Esto avanzó porque se lo dejó avanzar, no se le opuso ninguna resistencia. Si no se le opone resistencia esto va a destruir la República. Entonces, avanzaron y siguen avanzando para hacer pomada la democracia", sentenció. (NA)