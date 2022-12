Fiscales capacitaron a policías en protocolos de actuación

Mejorar las investigaciones penales y evitar demoras en el proceso, son las premisas de una serie de capacitaciones brindadas por el Ministerio Público Fiscal a policías de seguridad y auxiliares de la justicia en la ciudad.

La iniciativa apunta a instruir a los servidores públicos acerca de los protocolos de actuación desarrollados por la fiscalía para hechos como robos con armas, delitos culposos (principalmente siniestros viales) y aprehensiones por ilícitos descubiertos en flagrancia.

Las dos jornadas, que se realizaron esta semana en el asiento de la Estación de Policía Departamental de Seguridad local, tienen como objetivo además afianzar conceptos ligados a la importancia de afinar detalles respecto a la elaboración de las actas de procedimiento policiales y la preservación de la escena del crimen.

Durante la actividad los fiscales hicieron hincapié en la adecuada toma de denuncias digitales, a los efectos de no producir demoras en la instrucción de las causas.

El doctor Santiago Garrido, secretario de la fiscalía general bahiense, explicó que se trata de una “academia” organizada por el MPF y el Ministerio de Seguridad bonaerense, teniendo en cuenta -afirmó- que la Policía es “nuestro auxiliar más utilizado”.

“Procuramos generar un espacio de intercambio para que los efectivos policiales nuevos conozcan estos protocolos, además de refrescárselos a los oficiales con años de servicio en la fuerza. Tenemos que coordinar algunos criterios con la Policía”, precisó.

“Queremos mantener la calidad de la noticia del crimen y este contexto se da en el marco de respeto de las garantías constitucionales, sobre todo en el caso de las aprehensiones por razones de necesidad y urgencia, y en flagrancia”, agregó.

Inconvenientes

Garrido se refirió a “omisiones” en la labor policial que originan “problemas” durante el posterior desarrollo de las Investigaciones Penales Preparatorias.

“El personal policial debe plasmar en las actas la realidad de lo que sucedió de manera bien circunstanciada, porque muchas veces eso no ocurre. Suele pasar que los efectivos intervinientes (en un procedimiento) afirman que un testigo vio determinada situación o que estuvo en el lugar del hecho en un momento dado.

“Pero luego el testigo declara que no estuvo presente ahí, sino que otro testigo presenció lo sucedido. O el personal policial que elabora las actas no es el mismo que el que estuvo en la escena del delito, entonces después no podemos establecer quiénes fueron los funcionarios policiales que actuaron allí para citarlos como testigos”, mencionó.

Los disertantes explicaron, en tanto, cómo plasmar la confesión de un imputado en sede policial.

“Apuntamos a que el acta refleje la realidad absoluta de lo que sucedió y cómo ocurrió. También se debe consignar si el testigo de actuación estuvo en el allanamiento o aclarar por qué no participó. Esto es mejor que (el personal policial) afirme en el acta que el testigo sí estuvo, pero en realidad no se presentó y cuando el testigo declara, dice que no estuvo”, indicó el letrado.

Planteo de nulidades

Estas negligencias pueden derivar en “complicaciones” de la pesquisa dirigida por el fiscal, y un eventual planteo de nulidades por parte de la defensa.

“Ponemos énfasis en trabajar para que las actas no sean objeto de algún planteamiento de los defensores en el devenir del proceso. Tratamos de hacer estas reuniones durante todo el año, porque permiten un desempeño más eficiente del MPF y, en definitiva, del servicio de justicia que se brinda a la sociedad”, destacó Garrido.

El letrado continuó diciendo que “si bien estas capacitaciones surgen de una necesidad que tiene la Estación de Policía Departamental de capacitar a sus miembros, desde el MPF necesitamos mejorar las investigaciones y evitar problemas probatorios que después se nos presentan por defectos en la actuación policial inicial”.

Evitar demoras en las causas

Una de las principales metas de las capacitaciones es evitar demoras en la etapa de instrucción de las causas judiciales.

“Si el testigo no está identificado o la denuncia se toma de forma defectuosa a raíz de la falta de una gran cantidad de datos, implica necesariamente volver a citar a la víctima para que (en fiscalía) aclare lo que ya relató frente al personal policial”, analizó Garrido.

“Nos ahorraríamos un paso si se recibe la denuncia y desde el primer momento contiene toda la información que necesita el fiscal para poder comenzar a investigar. Así no se revictimiza a la persona damnificada”.

“Debemos ser más eficientes al utilizar los recursos con los que contamos, de la manera más inteligente posible para poder avanzar con las investigaciones y evitarles a las víctimas tener que concurrir en reiteradas ocasiones a la sede del MPF o a las dependencias policiales, para aclarar cuestiones que deberían haber sido claras desde el inicio”.

Además de Garrido, durante los encuentros expusieron los fiscales Diego Conti, Claudia Lorenzo y Cristian Aguilar, así como el abogado Federico Arrué, al frente del área de denuncias de fiscalía general, quien se refirió al aspecto práctico de la toma de denuncias.

Está previsto que la capacitación continúe en nuestra región y Garrido adelantó que antes de fin de año se replicará en otro partido del Departamento Judicial bahiense.

“Para 2023 firmamos convenios de capacitación con casi todos los distritos de esta jurisdicción; sólo nos falta con Tornquist, que lo vamos a firmar en breve. La hicimos en Coronel Suárez, Médanos y en Bahía".

La propuesta está dirigida también a oficiales de las Policías comunales, empleados de los centros de monitoreo e inspectores de Tránsito municipales.

"La capacitación tuvo buena aceptación por parte de los miembros de la fuerza y estamos contentos porque ellos también advierten esta necesidad y utilizan estos espacios para el intercambio con los titulares de las fiscalías", finalizó la fuente consultada.