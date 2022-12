“Antes de llegar a Qatar parecía un sueño de fantasía, ahora sé que es real”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Aunque ya pasaron 12 días de Qatar 2022, cada vez que intercambiamos algún mensaje de WhatsApp o repaso mentalmente los tres partidos que dirigió en el Mundial, se me viene a la mente aquella pregunta que le hice 139 días antes de emprender el viaje de sus sueños...

--A ver que contestás: ¿Argentina a la final o Facundo Tello hasta el final?

--No tengo dudas: Argentina a la final, quiero que sea campeón así me tenga que venir antes. Voy a vivir mi Mundial y no tengo como objetivo dirigir la final... Sí, me encantaría que Argentina se quede con la Copa.

--”Facu”, una premonición que terminaste viendo en vivo y en directo.

--Fue el escenario ideal para un sueño que alguna vez me atreví a soñar pero que nunca pensé que iba a ser tan maravilloso y perfecto. Mi participación fue sumamente positiva, estuve a la altura, y haber vivido como hincha un campeonato de mi Selección fue magnífico. Ver a Messi levantar la Copa y a todo un equipo feliz me hizo y me sigue haciendo emocionar.

Facundo Tello hizo historia: se convirtió en el primer árbitro de Bahía Blanca y de la Liga del Sur en pitar en una cita mundialista. Al llegar a nuestra ciudad, fue agasajado por el Gobierno Municipal y, al igual que los campeones Lautaro Martínez y Germán Pezzella, fue declarado Ciudadano Ilustre de Bahía Blanca, su lugar natal.

--Tras la consagración argentina, ¿pudiste felicitar a Messi, estuviste con él?

--No, presenciamos los festejos desde la platea junto a la delegación de FIFA. Esa imagen me alcanzó para volverme con un orgullo que no entraba en mi cuerpo.

El crédito de la ABA (Asociación Bahiense de Arbitros) fue el juez principal en los encuentros Suiza-Camerún y Portugal-Corea del Sur, por fase de grupos, y Portugal-Marruecos, correspondiente a cuartos de final.

--¿Cuál fue la calificación por parte del Comité Arbitral de FIFA después de esos tres cotejos, teniendo en cuenta que en ninguno tuviste intervención del VAR ni jugadas que hayan desatado algún tipo de polémica?

--Valoraron el control y la conducción del juego, consideraron que la actuación fue buena y me felicitaron. ¿Qué más podía pedir? Me vine muy contento en lo personal.

--Si Argentina no llegaba a la final, eras candidato para ese último partido definitorio, la menos eso fue lo que imaginamos los que te seguimos de cerca.

--No, para mi no, había grandísimos árbitros bien posicionados. Ni siquiera evalué esa posibilidad, directamente no la tuve en cuenta, preferí enfocarme en cada desafío para el que fui designado. Con total sinceridad te digo que fui con la idea de dirigir un partido, conseguir un buen desempeño y ganar una segunda chance. Me tocó pitar en tres, así que cubrí las expectativas. Quedé conforme, lo disfruté.

--Dirigiste dos veces a Cristiano Ronaldo, que ante Marruecos ingresó desde el banco y estuvo en cancha pocos minutos. ¿Tuvieron algún tipo de diálogo?, al menos por TV no se vio nada.

--No, CR7 no habla dentro de la cancha. Su comportamiento fue excelente, acorde a una estrella mundial.

--Después de ese compromiso, que significó la eliminación de Portugal, hubo fuertes declaraciones de Pepe (defensor portugués), no tanto en contra tuya, sino del arbitraje argentino. ¿Cómo te cayeron?

--No pongo mi atención en ese tipo de opiniones o comentarios. El reclamo me pareció falto de argumentos, se refirió a mi nacionalidad pero no a mi actuación en el partido, por eso no me generó nada. Prefiero enfocarme en la opinión calificada, la que me hace crecer... No entendí el reclamo de Pepe y Portugal, yo estaba designado para ese cruce antes de que Argentina juegue frente a Países Bajos por esa misma instancia.

--Muchos dicen que es más fácil dirigir en un Mundial antes que en el fútbol argentino, pero, ¿cuáles son las diferencias entre un partido de la Copa y uno de Primera de nuestro país?

--La exposición es la máxima que podés tener a nivel mundial y es necesario enfocarte en miles de detalles, aunque eso también lo hago acá, porque la concentración y la predisposición son las mismas. No noté grandes diferencias, aunque si puedo confirmar que nuestro fútbol nos prepara para dirigir en cualquier punto del planeta.

“Siempre estuve tranquilo, el enfoque desde el primer día fue disfrutarlo y así lo hice. No tuve nervios ni me ganó la ansiedad; en todo momento me sentí preparado para afrontar la competencia y eso me liberó las tensiones.

--Si le tendrías que poner un título a esta historia, ¿cuál sería?

--Al principio fue un sueño de fantasía, hoy, al final, sé que fue real. Participar en el nivel que participé y ser campeón del mundo como hincha, es honestamente lo ideal, mejor no lo podría haber planificado.

--Messi le dijo a su familia “ya está, conseguí lo máximo, lo que me faltaba”, ¿y en tu caso?

--Soy de vivir el presente y de enfocarme en el día a día, lo que traiga esto como consecuencia será bienvenido y lo evaluaremos. Sé por otro lado que es mi trabajo, que es una profesión hermosa, que me permite cumplir sueños, pero lo más importante esta en casa y es mi familia, que pese a los miles de kilómetros que nos separaron, siempre estuvieron alentándome.

--Hay otro Mundial, ¿o no?

--No sé, veremos, no vayamos tan rápido, hoy disfruto de esto.

--Bueno, sos Ciudadano Ilustre, ahora falta que te nombren Embajador de Villa Rosas.

--Ja, ja. Mi querido barrio, siempre recibí apoyo y muestras de cariño, y cada vez que vengo me doy una vueltita para ver como está todo. Y ser Ciudadano Ilustre es un orgullo, me explota el pecho por ser reconocido a semejante nivel. Haber vivido el homenaje en el teatro Municipal junto a mi familia fue una experiencia hermosa, un cierre de año espectacular.