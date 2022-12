Fernando Saldamando: "Me gustaría pelearle una carrera al campeón"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

El público no olvida. Y esa es la razón que explica el aplauso generalizado del pasado lunes a Fernando Saldamando, uno de los animadores excluyentes de la sexta fecha del Campeonato Estival de Midget 2022/23.

Su enorme palmarés, su espectacularidad al volante y la forma de”manejarse” debajo del auto, tanto mecánicamente como ante los micrófonos, sigue generándole rédito a Cotorra en la actualidad con la afición midgista moderna.

Ello explica el gran reconocimiento al tercer puesto obtenido y a su presencia en el podio de la programación, ganada de gran forma por el campeón Luciano Vallejos, lo que significó su segundo éxito del certamen.

“Esta semana estuvimos más relajados, obviamente. Cuando las cosas empiezan a ordenarse, en vez de pensar qué falta se piensa en que no se caiga nada y cómo mantenerse. Sobre todo qué tocar del auto con un piso que cambia viernes tras viernes”, contó el tres veces campeón, cuyo último podio se remontaba a la 13ª fecha del Estival 2019/20, cuando retornó tras más de 14 años.

“El resultado fue bueno pero los parámetros algo confusos por esa situación; más que el lunes tuvimos un piso raro y que fue cambiando en el transcurso de la noche. Pero logramos algo muy importante, siendo uno de los autos que mejor anduvo, y eso me dice que es el comienzo de algo lógico para empezar a trabajar más finito buscando ser más rápido”, explicó.

—¿Tenían algún problema particular con el auto?

—No, una suma de cosas. Venía complicado con el peso del auto, por eso trabajó en la suspensión, para que sea un poco más manejable. Pero el Midget, y más en el caso de un auto como el mío, tiene muchas variables, sobre todo con suspensión rígida. Te podés confundir muy fácil y muy rápido cuando lo tocas. Y eso es lo que me llevó, entre dudas y cosas que fueron pasando ajenas al chasis, a que se haga más largo el camino hasta encontrar la comodidad y el rumbo ideal. Pero estamos logrando buenas sensaciones y así se disfruta más.

—El resultado del lunes fue especial por donde se lo mire. ¿Qué opinás?

—Sí, absolutamente. Era un desafío grandísimo poder conseguir resultados con esto que utilizamos. Venimos experimentando hace tiempo, como lo hicimos en el comienzo con la rueda delantera más ancha, que la eliminé porque no le encontré la vuelta. Pero estar a la altura conductivamente, como pude hacerlo hace tres años cuando volví, y ser competitivos otra vez, me reconforta a mí y nos llena de entusiasmo a todos. Es algo súper especial por el estilo de auto, el motor que es distinto, la etapa de mi carrera deportiva y demás.

“El motor que uso (NdR: Peugeot 206) ya había tenido incursiones en la categoría, pero lograr meterlo en un podio, con un 95% del parque con Audi, es todavía más gratificante; especialmente, en este caso, para Martín (Saldamando, su hermano y motorista), que tanto lo labura”, apuntó Cotorra, ganador de 31 finales.

A los 40 y tantos, abocado a la construcción y atención de unos cuantos autos de la categoría hace otros cuantos, y habiéndolo ganado todo, el mayor de los hermanos vive su última etapa conductiva sin presiones de ningún tipo.

Por el contrario, no hay más nada por demostrar. Por lo que momentos como los del lunes, como se dice vulgarmente, “vienen de arriba” y se disfrutan el doble.

Claro que el espíritu competitivo de un piloto de sus características nunca desaparece. De buenas a primeras, si la herramienta lo acompaña, Saldamando intentará hacer uso de sus mañas e ir por todo. Entre sus objetivos, hay uno muy particular…

“Por más que me doy cuenta que en algunos momentos tengo delay (risas), me siento súper contento. No sé si pretendo perdurar mucho en el tiempo, pero el objetivo con el que decidí volver es para ser competitivo y poder pelearle una carrera al campeón (Vallejos). Me encanta cómo maneja y me gustaría poder correrlo con una herramienta parecida. Sería lindo ver cómo saldría una carrera de igual a igual con él. Es mi ilusión, poder ganarle al mejor”, confesó.

“El número al final del campeonato será anecdótico. Mis desafíos eran poder hacer andar al auto, con todos los quilom… que venía teniendo, y, una vez logrado eso, será poder correr una carrera como soñé y como creo que puede pasar. Antes Lucho me sacaba una recta y ahora me saca media, estoy más cerca (risas)”, cerró.

Comienza el tramo final de la regular

La séptima fecha, a iniciarse esta noche desde las 20:45 en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, marcará el comienzo de la segunda mitad del tramo regular del Campeonato Estival de Midget.

El triunfo de Luciano Vallejos el pasado lunes, ocasión especial en la que el certamen veraniego cumplió con el sexto capítulo tras la postergación del viernes, frenó la tendencia de ganadores por fechas corridas e hizo un quiebre en la cima del certamen.

El campeón tomó una pequeña ventaja sobre el medanense Luciano Franchi, ganador del quinto capítulo, quien no pudo estar presente en la última final.

Ambos llevan una notable ventaja a su más inmediato perseguidor, Fernando Caputo, 3º en la tabla, lo que habla a las claras de la superlativa regularidad puntera de ambos y que son, en la actualidad, los pilotos a batir.

No obstante, ello no quita que podamos ver de aquí en más apariciones gloriosas de nuevos nombres en lo más alto del podio, como varios que ya han amagado tutearse con esa condición en las competencias disputadas.

—Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 163.35; 2) Luciano Franchi, 141.80; 3) Fernando Caputo, 91.88; 4) Sebastián Burgos, 81.45; 5) Juan Cruz Rodríguez, 71.18; 6) Emiliano Urretabiscaya, 69; 7) Carlos Puccinelli, 66.90; 8) Leonel Ramos, 62.63; 9) Claudio Roth, 60 y 10) Agustín Pérez Meler, 56.13.