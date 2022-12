Iturre: “Las ganas de ganar no me las quita nadie, pero me lo tomaré con tranquilidad”

El Conejo está de regreso. La tentación de siempre y una oportunidad imperdible no le dejaron alternativa a Jonathan Iturre, uno de los últimos grandes abanderados del Speedway en la ciudad.

Jona aceptó el reto y se sumó a la gran fiesta, el Campeonato Internacional de Speedway 2022/23, que desde el próximo domingo dará comienzo al segundo certamen oficial en la pista Antonio Miranda.

Poco más de cuatro años pasaron desde la última acelerada del Conejo, representante argentino alguna vez en Europa, situación que, inevitablemente, le plantea a él mismo unos cuántos interrogantes.

“Por un lado estoy contento y muy entusiasmado, pero, por el otro, algo preocupado, porque hace mucho que no estoy arriba de una moto en competencia”, sostuvo el bahiense, animador de grandes noches competitivas en Aldea Romana y la zona.

“Siempre me las pude ingeniar, en mayor o menor medida, para poder pelear adelante—agregó--, por lo que es un interrogante ver qué puede suceder, si voy a aguantar el ritmo de la competencia y cómo voy a estar en relación a los demás muchachos”.

Culminaba el certamen 2017/18 y Jona aseguraba: “Hasta acá llegué”. Desgaste de años, medios económicos y mecánicos diezmados y, sobre todo, nuevas responsabilidades de vida; razones más que suficientes para respaldar esa decisión.

—¿Qué te llevó a decidir volver?

—Obviamente que es difícil alejarse de esto que tanto uno quiere. Pero las cosas se dieron de otra forma a diferencia del pasado y eso me permitió volver. Rearmarse para una vuelta era realmente muy difícil. Y mis planes nunca fueron comprar una moto, pero se dio la oportunidad a través del Automoto Club, que me ofreció la herramienta, teniendo que únicamente buscar el presupuesto.

“Pude hacerlo antes, para el verano pasado, pero estoy con muchas responsabilidades laborales y de familia que no me dejaban pensar en eso”, aseguró.

Dos factores más, no menos preponderantes, justifican e impulsan la vuelta al derrape de Jona el próximo domingo, en la primera de las catorce fechas del certamen.

El primero responde a la magnitud del torneo, con seis extranjeros y, en consecuencia, un coeficiente cualitativo no experimentado en mucho tiempo.

El otro, y he aquí un punto por demás valorable, la misión de sumar representatividad bahiense en el 500cc, a fin de motivar a potenciales nuevos proyectos formativos.

“La idea mía además es sumar y que Bahía tenga un representante más en la categoría. Hay varios chicos actualmente, pero muchos recién se están iniciando en 500cc. Miraba la lista de confirmados y tenemos solo seis pilotos para el 50cc, por lo que hay que apuntarle al semillero. Y de la única forma que podemos hacerlo crecer es con actividad constante, como lo está haciendo el Automoto”, admite Jona.

—Qué campeonato elegiste para volver, ¡eh!...

—Sí, el campeonato pasado era más accesible. Pero bueno, siempre me gustó meterme en quilombos (risas). Está claro que el contexto no es muy favorable teniendo en cuenta lo fuera de ritmo que estoy, con un campeonato que tendrá seis extranjeros, dos de ellos de primer nivel mundial, y argentinos andando muy rápido. Hubiese sido lindo poder correr el verano pasado y hoy poder encararlo de otra manera. Pero así se dieron las cosas y lo haremos con muchas ganas.

“Ha habido muchos campeonatos de este nivel en el pasado, pero es la primera vez en mucho tiempo que vuelve a darse. Y obviamente es un escenario que no quiere perderse nadie", confesó Iturre.

—Pero, viendo el vaso medio lleno, semejante nivel tal vez te ayude a ponerte a tono rápido…

—Sí, no tengo dudas que eso me va a ayudar a acortar el camino. O al menos eso puedo imaginar. Ellos te llevan todo el tiempo a querer seguirlos y andar rápido. Seguramente vaya agarrando ritmo y encontrándole la vuelta al circuito, la puesta a punto y demás. La cabeza claramente no se olvidó de lo que hay que hacer, el tema es poder ponerlo en práctica y trabajarlo.

—¿Diste algunas vueltas en todo este tiempo?

—La única vez que giré fue en el invierno, antes del triste episodio del robo al Automoto. Fueron 20 vueltas más o menos en esa última jornada de pruebas y nada más, lo que tampoco es mucho parámetro. Y encima con una moto que no estaba a tono para mí. Ahora pude acomodar la máquina a mi posición, tanto de asiento como de manubrio, a mi estilo y puesta a punto para competir como me gustaría.

—¿Qué moto es?

—La que usó (Lisandro) Husman en el campeonato pasado. Liyi le compró la moto a Paco (Castagna) y el Automoto me ofreció ese equipamiento, con el que creemos que vamos a poder estar a tono. Después me faltará a mí en lo conductivo obviamente.

Por sobre el hambre competitivo y la ambición natural de ganar, algo propio de estos corajudos seres humanos que se le animan a la brutal velocidad del 500cc, está el realismo.

Jona tiene los pies sobre la tierra y entiende que, a diferencia del pasado, algunas cosas cambiaron y que, en consecuencia, no podrá acelerar como lo hizo en su apogeo. Al menos por ahora...

“En principio iré tranquilo y, con el transcurso de la noche, veré para qué estoy y qué puedo dar. Primeramente tendré que clasificar y después, si logramos estar en las series, trataré de ir lo más adelante posible, sabiendo que tengo limitaciones y que hace rato que no corro. Eso me obliga a tomarlo de otra manera. Si no se puede avanzar, se mantendrá la posición. Lo voy a tomar más tranquilo y queriendo disfrutar”, aseguró.

“A diferencia del pasado, acomodaremos la moto de acuerdo a mí y no pensando en cómo esté la pista y avanzar desesperadamente. Lo fundamental es poder sentirme cómodo, sin hacer nada raro. Hoy soy padre, pronto lo seré nuevamente, así que tengo la cabeza en dos lados. Pienso todo el doble, por lo que jugarán otros factores a la hora de acelerar. Las ganas de ganar no me las quita nadie, pero todo será de otra forma”, cerró.