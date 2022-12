“Aguanto y me olvido o me rompo en mil pedazos, pero pedí jugar y ahí voy a estar”

Instagram: @sergiopeysse

Asa de balde: “Es una rotura vertical u oblicua del menisco, donde una parte del mismo se separa en forma de ojal, o de asa de cubo, con desplazamiento del fragmento medial a la fosa intercondílea. Es una contusión poco habitual y supone el 10% de las roturas traumáticas agudas de menisco”.

La definición científica sirve de base para ponernos a tono con la lesión que sufrió, hace dos semanas atrás, Mauro Sabatini, el goleador de Libertad y del torneo Promocional liguista, que se debate ante una incertidumbre interna con preguntas a las que no le encuentra ninguna respuesta satisfactoria “¿por qué a mi y en este momento?”, “¿me aguantará la rodilla hasta fin de año?”.

Claro, esta noche el milrayita disputa la final del Clausura frente a La Armonía, y en Villa Rosas prenden velas para que el “Topo”, que en el último partido --el domingo que pasó-- ingresó solo 10 minutos, pueda decir presente desde el vamos, aún sabiendo que lleva 15 días sin entrenar junto a sus compañeros y que, más allá de infiltrarse para ingresar a la cancha, no se encuentra al cien por ciento ni bien consigo mismo.

“Pienso mucho y no llego a ninguna conclusión. La lesión se produce en el duelo contra Rosario (semifinal de los playoffs), el 20 de noviembre, pero no sé en que momento me pasó, si fue por un mal movimiento, por un golpe... La verdad, no me acuerdo”, fue lo primero que dijo el as de espadas del elenco “villero”, que no sabe si podrá contar con él dentro de unas horas, en el cotejo clave frente al velezano (si gana se corona campeón de la temporada y asciende a la A) en el estadio de Liniers.

“Me colocaron una inyección con una analgésico y voy a probar un rato antes del partido, pero nadie, ni siquiera los profesionales que me revisaron, controlaron y evaluaron, pueden asegurar que es lo que va a pasar. La infiltración no fue completa porque existe el riesgo de que me rompa todo y que no me de cuenta. Le pedí a Julio (Román) jugar, hacer el esfuerzo, ver si puedo moverme con normalidad y sin limitaciones”, expresó el ex Comercial, Tiro, Sporting y Olimpo.

--¿Cuáles son los síntomas?

--Los mismos que se me presentaron después del 5-0 a Rosario. Cuando llegué a mi casa, la rodilla se puso rígida, no podía pisar y el dolor era agudo e insoportable. Como nunca me había pasado algo así, lo llamé al “Cachorro” (Mariano Orsi), le conté lo que sentía y que me estaba costando caminar. Me pidió que me quedé tranquilo, que seguramente era el golpe, que se podía tratar de un esguince grado 2, que se me iba a pasar y que me ponga hielo y descanse.

--¿Se recibió de médico Mariano? No sabía...

--Ja,ja... No, creo que me lo dijo porque me quiere, para que no me vuelva loco, pero yo sabía que había algo que no estaba bien. El lunes fue feriado y el martes me hice la resonancia, y cuando me dieron el resultado fue como si me pegaran un tiro en la frente. Me quería matar, te juro, se me empezaron a cruzar un montón de sensaciones por la cabeza; no lo podía creer. Ahí me explicaron que la rodilla se me traba porque al menisco le falta un pedazo, que es como una cadena de bicicleta que zafa de la corona y el piñón termina trabando el macanismo de los pedales.

“Desde ese día la rodilla me duele, y veo las estrellas si roza con algo o la trato de doblar”, contó el “Topo”, máximo artillero de la temporada en el Promocional: 21 conquistas (10 en el Apertura y 11 en el Clausura).

“La rotura en asa de cubo meniscal se puede producir por una mal gesto de la rodilla o un giro inesperado. En otras ocasiones se produce por un traumatismo, aunque en todos los casos el bloqueo es el síntoma más frecuente. Es cuando el paciente no puede realizar la extensión o flexión completa de la rodilla”, fue el diagnóstico del médico traumátologo Germán Dentezáno, quien justamente es el que atiende y lleva adelante el tratamiento del “7”, al que no le quedará otra que operarse.

“No puedo descubrir cual es el movimiento voluntario que me traba la rodilla, porque para adelante voy bien, pero cuando menos me lo imagino, ahí quedo duro. Me siento bien, pleno, aunque a veces se me traba estando parado, es un tic re traicionero. Cuando me empieza a doler, me amarga la existencia”.

--Te escucho, pienso y pregunto: ¿vas a poder jugar hoy?

--Existen dos posibilidades, la buena y la mala, aunque no sé que porcentaje le corresponde a cada una: puede ser que la rodilla aguante, no se trabe, me haga perder el miedo y rinda a pleno, o que se trabe, me rompa definitivamente y la operación, que la estamos programando para fin de año, se adelante a la semana que viene. Como dice el dicho: plata o...

--Dejalo ahí.

--Trato de ser positivo y me imagino corriendo y pateando con total normalidad. Federico Zurita (el médico que lo va a intervenir) me anticipó que el problema va a venir después del partido, cuando me enfríe y se vaya el efecto de la infiltración. Voy a tener que aguantar el dolor como sea, sé que voy a sentir como que me van a estar clavando cuchillos, pero no queda otra. Como dijo el Cholo Simeone: “le voy a meter hasta el final siendo más valiente que yo mismo”. Sé para quedar bien no hay camino alternativo, voy a cirugía, pero antes quiero terminar el año dentro de la cancha.

“Todo depende de este partido; si me siento bien, voy a seguir para adelante, pero si veo que sufro, que me duele, que no me deja hacer nada, no voy a perjudicar al equipo ocupando un lugar solo por un capricho. Si ganamos, después se vienen las finales por el título y el ascenso, y ahí deberíamos evaluar otra vez los pasos a seguir. No sé, capaz que vaya al banco en el primer cruce y me infiltre para el segundo, pero estoy hablando en el aire, sacando conjeturas que no corresponden en este momento. Vamos a ir partido a partido”.

Libertad tiene que ganar esta noche para forzar dos encuentros más en escenarios neutrales, donde se dirimirá el cetro y el ascenso, aunque el perdedor de esos duelos tendrá la chance de la Promoción ante Villa Mitre, y ese único partido puede ir el domingo 11 de este mes (en caso de que triunfe hoy La Armonía) o entre Navidad y Año Nuevo si la serie entre los dos mejores de la B se sigue prolongando.

“Eso es lo que me tiene entre la espada y la pared, no saber hasta donde vamos a llegar y si yo podré estar. Pretendo jugar siempre, aunque estoy enfocado en lo que pueda suceder hoy. Voy a poner todo de mi, la fuerza, el amor y la pasión que siempre tuve, pero si no va, si la rodilla no responde, no voy a insistir”, describió apesadumbrado.

Con el alma a cuestas

El domingo, en la definición del playoffs, un corticoide inyectable le alivió el dolor y pudo jugar unos minutos. Ingresó a los 80, contó con dos situaciones frente al arquero velezano Ezequiel Viola y en la definición por penales erró el cuarto.

--¿Cómo te sentiste?

--Mal, me dolía y sentía que cuando me quedaba quieto la rodilla se trababa.

--Insisto, ¿no te acordás si recibiste un golpe, si pisaste mal, si es una lesión crónica?

--Cuando estábamos 3-0, hubo una jugada rara, la pierna me quedó trabada en el piso y me costó picar hacia adelante, pero no sentí nada extraño. Eso sí, cuando llegué al área a esperar el centro, la rodilla se movía, estaba un poco inestable, y me llamó la atención.

“En ese momento tenía el cuerpo caliente y seguí jugando, aunque un pequeño cosquilleo me avisaba que no estaba todo bien”.

--¿Debido a eso pediste el cambio?

--No, nunca lo pedí, Julio me sacó después de haber marcado el cuarto gol, para el aplauso...(risas). Más allá del cansancio, la molestia era casi imperceptible, sin dolor. Sin embargo, le solicté al médico que estaba dentro de la cancha que me revise, y al moverme la rodilla para ambos lados, para arriba y para abajo, me dijo: “no hay nada grave”.

“Me fui tranquilo más allá de la sensación rara, hasta que llegó la hora de la cena y el dolor no me dejó ni sentarme a la mesa. Mi novia (Yamila) me hablaba pero yo estaba en otro mundo. Desde ese día me cuesta conciliar el sueño, no me puedo enfocar en la realidad; vivo pensando en lo que pasó. No es tristeza, es incertidumbre de no saber lo que puede llegar a venir”.

--Te cuesta aceptar lo que sucedió.

--¿Por qué a mi?, ¿por qué en este momento?, eso es lo que me pregunto cada vez que me levanto a la mañana. Soy una persona que se cuida todo el tiempo, me considero un profesional y hago todo al pie de la letra en relación a la alimentación y a las horas de descanso. Estoy en un gran momento, pero este trago amargo me partió al medio y me complicó la existencia.

“El 20 de noviembre de 2022 no me lo olvidaré jamás: fue la primera vez que anotaba cuatro goles en un mismo partido, habíamos pasado a la final, mi primer 10 en el diario La Nueva, el mejor partido de mi carrera, pero todo se fue al tacho con una lesión que apareció de golpe, sin aviso previo. Esto no es joda, por eso estoy liquidado psicológicamente”.

--Levantá el ánimo, es lo único que te va a permitir salir adelante.

--Parece una película de terror, hasta creo que mentira. Cualquier otra lesión, un desgarro por ejemplo, te deja afuera y listo, te retorcés de bronca sabiendo que no podés ni intentarlo, pero lo que me pasa a mi es distinto, porque no sé hasta donde me puedo exigir. Lo único seguro, y ya se lo comuniqué a mis compañeros, es que no voy a poder estar al cien por ciento.

--Justamente, ¿cuál es el mensaje de tus compañeros y del cuerpo técnico?

--Los pibes están convencidos de que tengo que jugar y que todos va a salir bien, me alientan y me bancan a muerte. El “Cachorro” me mandó un mensaje en la semana pidiéndome mucha fuerza y voluntad, que si pasa lo peor, que sea de pie, dentro de la cancha y luchando hasta el final. Yo creo que ese es el pensamiento de todo el grupo, que me pide que levante la cabeza y piense en positivo.

“Mis `compas´ me dicen que ya les alegré el año con mis goles, pero no, quiero aportar más de mi; creo que lo mejor está por venir. Me trajeron a Libertad para ascender, y voy por el objetivo sea como sea”.

“Antes del último partido ante La Armonía, un hincha de Libertad, que además es médico en el hospital Municipal, me pidió ver la resonancia y casi se espanta. `No puedo creer que estés corriendo, semejante rotura te tiene que trabar la rodilla hasta cuando estás parado´, me informó. Además me comentó que nunca le pasó que un paciente con asa de balde pueda exigir la pierna como lo estoy haciendo yo”.

--¿Consultaste a otros especialistas?

--Sí, y todos me recomendaron no jugar porque podía ser peor. Aunque no puedo con mi genio, no quiero quedar como un cobarde, necesito intentarlo una vez más.

--En el poquito tiempo que entraste frente a La Armonía no te vi bien, sobre todo a la hora de definir.

--En la primera que tuve llegué mal pisado, no la pude agarrar de lleno y tiré una masita, y en la segunda definí fuerte y cruzado, pero sé que si estaba bien era para encarar o sacudir al primer palo. En ambas llegué exigido físicamente. No es lo mismo hacer fútbol en la semana que bicicleta en un gimnasio. Gano masa muscular y fortalezco, bárbaro, pero a esta altura del año debo estar afilado con la redonda y en el partido que pasó demostré que no lo estoy.

“Germán (Dentezáno) me hizo un vendaje especial, bien firme, y la rodilla aguantó. En un momento, cuando apoyé para patear, el parche aflojó un poco y dije que sea lo que Dios quiera, pero terminé sin problemas”.

--En la resonancia, ¿salió solo la lesión meniscal o se vio algo más?

--Se me formó un quiste en la parte posterior y también se comprobó una lesión --de 9 milímetros-- en un ligamento lateral. Puede ser todo producto de un traumatismo, no se sabe a ciencia cierta, aunque no existen probabilidades de que se corte el cruzado (“sin alteraciones”, salió en la resonancia) y eso me dejó más tranquilo.

--Si jugás y asciende Libertad con vos en cancha, va a nacer un nuevo ídolo en Villa Rosas.

--No busco eso, ni siquiera lo pienso. Quiero jugar por mis compañeros, porque se que lamentan mucho lo que me pasó. Ojalá podamos subir así se lo dedico a ellos, los verdaderos guerreros en una batalla que parece interminable. Será el sexto choque ante La Armonía en el año, así que imaginte.

--Si, me imagino.

--En la semana, “Pepe” (José Lincopán) habló en el entrenamiento frente a todo el grupo y manifestó: “nos faltó el jugador de jerarquía que resuelve todo en la ofensiva”. Cuando lo escuché me emocioné, no podía dejar de lagrimear. Era lo que me faltaba para terminar liquidado anímicamente.

“Como te decía, tengo sensaciones encontradas, porque sigo con bronca por no saber si la lesión se me produjo por un golpe, por una torcedura o un mal movimiento. Puede ser también que sea crónica, que un traumatismo me haya lesionado el menisco que ya estaba resentido, pero no lo sé ni lo voy a saber”.

--La buena es que no es la pierna hábil.

--Menos mal. Voy a tener que patear todo con derecha. Me debo concentrar en jugar y no en la rodilla para poder acrecentar las chances de que todo salga bien.

--¿Cómo fue la reacción del hincha cuando se enteró de la lesión?

--Hasta el partido con La Armonía muchos no sabían que yo estaba con un problema de meniscos, fui al banco y por ahí alguno preguntó porque no entraba de titular, pero bueno, la gente quiere que esté. En el club hay una ilusión muy grande por el ascenso.

“El domingo, cuando me fui del estadio, el `Pata´, un hincha muy identificado a Libertad, me dijo que lo que yo estaba haciendo no lo hacía nadie, que no me sienta culpable si no sale lo esperado y que levante la cabeza y me sienta valorado por la gente más allá de que yo no sea surgido ni criado en Villa Rosas”.

--Suerte para lo que viene.

--Ojalá esto pase rápido. Estaría bueno hacer dos goles en el primer tiempo y salir, pero estoy pidiendo mucho, lo sé.