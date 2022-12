El bahiense que está en los shows más grandes de la industria

Manejando por la Ruta 40 junto a su familia, después de un 2022 inolvidable, sonaba Coldplay en el habitáculo. Esteban Mirofsky se emocionó. Y no era para menos. Los recuerdos de los diez shows en el Monumental de Núñez se le vinieron como fotos, como flashes imborrables.

“Me empezaron a aparecer esas imágenes. Fueron momentos que no me los voy a olvidar nunca. Es que fue un desafío gigante hacer tantos shows y que salieran tan bien, sobre todo sabiendo que la banda logró algo que no sucedió en ningún lugar del planeta”, explicó Mirofsky.

Esteban es bahiense. Sus primeros pasos trabajando para algún espectáculo fueron en el Teatro Don Bosco, aunque luego recalaría en Buenos Aires y después de años de experiencia se consolidaría en la productora DF Entertainment, asociada a Live Nation, la empresa más grande a nivel mundial dentro de la industria del entretenimiento.

Una de las encuestas que hizo Live Nation marcó que lo que más extrañaba la gente en pandemia era volver a vivir festivales y shows".

Como decíamos, el 2022 fue un año de otro planeta en el que se reprogramaron todos los shows suspendidos en pandemia y en donde se sumaron las giras de las bandas que hacía más de dos años estaban guardadas.

“En el primer semestre hicimos todo lo reprogramado: Lollapalooza, Metallica, Kiss, Maroon Five y todos esos monstruos. Teníamos una presión importante porque los tickets estaban hace mucho tiempo dando vueltas en la calle. Por suerte salió todo de diez”, rememora.

“En la última parte del año hicimos Guns N Roses, Harry Styles, diez shows de Coldplay y un festival tan importante a nivel mundial como el Primavera Sound. Tengo mil recuerdos ahí y por suerte siempre disfrutando con mi hijo que me acompaña a todos lados. Le encanta”, sonríe.

—¿La gente quería volver a los festivales después de la pandemia?

—Eso fue fundamental, las ganas de la gente de volver a juntarse y participar de todo tipo de shows. Una de las encuestas que hizo Live Nation marcó que lo que más extrañaba la gente era volver a vivir festivales y shows. Por eso fue un año increíble que será muy difícil que se vuelva a repetir.

—¿Cuánta gente habrá participado de todos estos espectáculos en conjunto a lo largo de 2022?

—Se deben haber cortado unos dos millones de tickets.

—¿Qué conclusión vas a sacar en el brindis del sábado?

—Cerramos un año increíble desde todo punto de vista, en lo laboral y en lo personal, con muchos desafíos y objetivos cumplidos.