Encontraron muerto a Jo Mersa Marley, uno de los nietos de Bob Marley

A los 31 años, murió Joseph "Jo" Mersa Marley, uno de los nietos de Bob Marley. El también cantante de reggae fue encontrado dentro de su vehículo en Miami, Florida. Si bien todavía no están claras las causas de su desenlace, las autoridades sospechan que sufrió una afección respiratoria, como un ataque de asma.

"Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae, Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae, Bob Marley ha muerto", manifestó la Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange. Y agregó: "Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de Jo, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia. Mis más sinceras condolencias a los amigos y asociados de Joseph ya la fraternidad de la música reggae ya los fans de todo el mundo".

"Mi más sentido pésame a los amigos y socios de Joseph y a la fraternidad de la música reggae y los aficionados de todo el mundo", fue el mensaje que publicó en Twitter e primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. Mientras que Mark J. Golding, político jamaicano amigo de la familia expresó: "Me acabo de enterar de la trágica pérdida de Joseph 'Jo Mersa' Marley . Un talentoso joven artista de reggae, hijo de Stephen Marley y nieto de Bob Marley con solo 31 años. La pérdida de un hijo es un duro golpe que ningún padre debería enfrentar, mis condolencias para Stephen y toda la familia".

Jo Mersa -como se hacía llamar a nivel artístico- nació el 12 de marzo de 1991 en Kingston, Jamaica y a los 11 años se mudó junto a sus padres a Miami, Estados Unidos, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el ambiente musical. En 2014 lanzó Cómodo, su primer EP, a través de ITunes y Spotify e incluso formó parte de un álbum ganador de un Grammy, Strictly Roots, de Morgan Heritage. Sus canciones más conocidas fueron Burn it Down, No Way Out y Made It y siempre tuvo como objetivo lograr un sonido nuevo, sin desprenderse de sus raíces. (NA)