"A mis hijos les daría una educación diferente a la que mamá y papá hicieron conmigo"

El bicampeón vigente de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, adelantó hoy que planea retirarse antes de cumplir 40 años porque sus constantes viajes para competir lo obligan a renunciar "a muchas cosas".

"A menudo dije que esta es la razón principal por la que no seguiré compitiendo hasta los 40 años. Viajar mucho no es saludable. Todavía me gusta mucho ahora, pero tienes que renunciar a muchas cosas por ello", afirmó Verstappen.

El piloto de Red Bull, de 25 años, ofreció una entrevista al diario neerlandés De Limburger, reproducida por la agencia de noticias ANSA, y reconoció que su decisión puede sonar "absurda", pero enfatizó que "llega un momento en el que ya no aguantas más".

"Obviamente competir en la F1 es un sueño para muchas personas", valoró Verstappen, quien recordó igualmente que esto implica estar "muy lejos de casa y de las personas que amas".

En tal sentido, Verstappen indicó como uno de los puntos más molestos de su profesión el extenso calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial, que en la temporada 2023 será de 23 carreras, aunque falta la confirmación de China.

"Definitivamente quiero hijos y si quieren correr, no hay problema, pero yo les daría una educación diferente a la que mamá y papá hicieron conmigo. Hicieron todo lo posible para empujarme a correr. Dejaré que mis hijos decidan, tendrán que quererlo", dijo.

"Si es así, será importante para mí estar con ellos cuando tengan tres o cuatro años, para empezar a sentar las bases. Si bien es fácil para mí hablar ahora que no los tengo, tal vez piense diferente cuando llegue el momento en el futuro", admitió.