Tensión en Lago Escondido en medio de las protestas del MTE

En medio de la movilización del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois en Lago Escondido, se han registrado momentos de tensión entre los manifestantes y los trabajadores de la estancia que el magnate inglés Joe Lewis posee en ese sitio.

El grupo de integrantes del MTE que se encuentra en el lugar para reclamar la recuperación de esas tierras "como parte del territorio nacional" denunció hoy haber recibido "amenazas verbales y amedrentamiento" por parte de personas encapuchadas que trabajan para Lewis.

Al mismo tiempo, circularon videos que muestran tensas discusiones entre el líder kirchnerista y tanto empleados de la estancia como policías.

Voceros de los manifestantes del MTE aseguraron que fueron cercados por personal de Lewis que les impidieron salir del lugar cuando intentaban retirarse.

"Todos los integrantes estaban bien, aunque durante el día sufrieron distintos tipos de hostilidades por parte de las patotas de Lewis. Amenazas verbales y amedrentamiento de personas encapuchadas, movilización de patoteros a caballo y con perros escoltados por la policía de Río Negro y cercamiento de terreno para impedir la salida de un grupo que debió abandonar el lugar por razones de fuerza mayor. Son algunas de las prácticas que tensionaron el ejercicio de la soberanía y acceso público al Lago", indicaron desde el MTE a través de un comunicado.

La delegación, que ingresó ayer al lago por el camino de sirga, está encabezada por Grabois; el diputado nacional Federico Fagioli; abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales.

Los militantes indicaron que se quedarán en Lago Escondido "por tiempo indeterminado" en señal de protesta y pidieron "la presencia de fuerzas federales para garantizar la seguridad de quienes están defendiendo nuestra soberanía, frente al amedrentamiento de las patotas de Lewis".

Al mismo tiempo, en redes sociales circularon videos que muestran tensos altercados entre el dirigente kirchnerista con empleados del establecimiento y con policías provinciales.

En uno de esos cruces, el líder del MTE trata a un trabajador de “chupamedias del inglés” y le recuerda su “color de piel”, mientras que en otro provoca al grito de “cagones” a policías de Río Negro, mientras manda a callar a una oficial que buscaba contenerlo. Todo quedó registrado en videos difundidos desde la empresa Hidden Lake SA, que administra la estancia.

Si bien habían prometido no acercarse al casco de la estancia, una columna de los manifestantes llegó hasta las puertas de la casa, donde un cordón de trabajadores resguardó el ingreso. Fue para protestar porque se habían encendido los aspersores de riego, y los habían mojado. Grabois increpó a uno de los trabajadores. “El inglés te odia, te desprecia”, le reprochó. En el lugar se hizo presente el fiscal Francisco Arrien, de El Bolsón.

“Yo sé que ustedes tienen un empleado inglés, sé que no es su culpa, sé que están laburando. El inglés los desprecia a ustedes igual que nos desprecia a nosotros. No les va a dar un aumento, no les va a dar un premio. Los detesta, les paga poco, los tiene laburando en condiciones de mierda”, le dice Grabois al grupo de trabajadores que resguarda la estancia.

La arenga da paso a un enfrentamiento con uno de los trabajadores. “Lamentablemente vos le estás laburando a un gringo que te desprecia y ahora nos estás despreciando a nosotros que tenemos el mismo color de piel que vos”, insiste Grabois. “Yo estoy laburando, loco. Todos los días laburo yo”, le responde el empleado. “Todos laburamos, pero el agua es de todos”, replica Grabois. “¿Por qué no vienen cuando hay un incendio? ¿Por qué no vienen cuando hay un metro de nieve y la gente no puede salir?”, insiste el trabajador.

Al caer la tarde, otro video muestra a Grabois desafiando a que “levante la mano” alguien que lo habría amenazado. “Cagones”, grita en más de una oportunidad, mientras manda a callar a una oficial de policía que intenta contenerlo. Todo en medio de un operativo de los uniformados para evacuar del lugar a una embarazada que integraba la columna de Grabois.

Ese operativo se vio demorado hasta horas del atardecer. Y los ánimos se comprueban mucho más caldeados en los videos. Grabois aparece rodeado por sus militantes, que intentan contenerlo, mientras exige la cobertura de un móvil policial para el vehículo que trasladaría a la embarazada. En ese contexto, Grabois increpa y lanza un manotazo hacia una empleada de la estancia que lo filma. Nuevamente, sus aliados lo contienen y apartan del lugar.

Los motivos de la protesta

Desde el MTE indicaron que el objeto de la permanencia frente a las costas del lago es "que los gobernantes nacionales, provinciales y locales se comprometan a cumplir con el fallo judicial que obliga a abrir el camino público al Lago".

"Para que deje de ser la sede del Estado Paralelo donde solo llegan algunos serviles al poder real para hacer negociados espurios contra nuestra soberanía, y se convierta en un lugar de libre acceso para el pueblo", concluyeron.

Lewis posee cerca de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, un paraje ubicado en la zona cordillerana de Río Negro, y desde 2005, el magnate se encuentra en conflicto con las leyes argentinas.

La Cámara de Bariloche le ordenó este año a la provincia de Río Negro que, en un plazo de tres meses, garantice a la población el tránsito por un camino de acceso al Lago Escondido, lindante con la propiedad de Lewis.

Sin embargo, el Gobierno de Arabela Carreras decidió apelar ese fallo ante el superior Tribunal de Justicia de la provincia.

La Justicia de Bariloche ratificó de esta forma un fallo de 2013 que ordenó habilitar ese sendero cordillerano, en una causa que se inició 17 años atrás.

Según el Código Civil de la República Argentina, los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2.340), mientras que la Constitución de la provincia de Río Negro "asegura" el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

En abril pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad de Lewis, por considerarla una "pantalla jurídica" para "frenar la aspiración" de cualquier persona a acceder a Lago Escondido. (Télam y La Nación)