Shakira y Gerard Piqué ponen en venta su mansión de Barcelona: cómo es y cuánto cuesta

Luego de meses de conflictos, parece que la relación de Shakira y Gerard Piqué poco a poco se va rearmando para priorizar el bienestar de Milan y Sasha, sus hijos. Y tras la firma de su divorcio, están listos para desprenderse de la mansión de Barcelona donde pasaron tantos años juntos, para que la cantante se instale en Miami junto a los menores.

La casa ubicada en el lujoso barrio de Esplugas de Llobregat consta de 3000 mts2 y cuenta instalaciones modernas y lujosas, con ambientes amplios y abiertos y un buen número de ventanales que permite que durante el día se ilumine con luz natural. Y según informan medios españoles, está valuada en 10 millones de euros, pero podrían venderla por 14 millones.

Cabe recordar que la colombiana y el deportista firmaron su divorcio a principios de diciembre. El trámite se había demorado más de lo previsto ya que no estaban de acuerdo en qué hacer con la custodia de sus hijo, pero finalmente el futbolista accedió a que la artista tuviera la custodia y se los llevara a vivir en Miami, para evitar el acoso de los paparazzi.

Luego de meses de rumores de crisis y separación, Shakira y Piqué anunciaron su ruptura a través de un comunicado. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", anunciaron en junio de 2022.

La cantante se mostró muy triste y hasta lo reflejó en canciones como Monotonía, que tanto ha dado que hablar, y también hizo pública su preocupación por resguardar la intimida de su familia. "Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?", señaló la colombiana en una entrevista sobre las dificultades que ha enfrentado en el último tiempo.

Por su parte, el español enseguida blanqueó su romance con Clara Chía Martí, una joven de 23 años con la que le habría sido infiel a la artista colombiana. Y a pesar de que está de novio, todavía siguen apareciendo historias sobre las aventuras que tuvo en los más de diez años que compartió con Shakira. (NA)