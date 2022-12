José Voytenco: "Fue una elección histórica en Bahía"

"Estoy agradecido a Bahía Blanca y su calidad de gente. Hemos podido establecer una relación importante con gente amiga y pudimos celebrar un acto eleccionario como nunca antes había sucedido".

Cabe recordar que la UATRE realizó su Ccongreso Nacional (con 591 congresales) en nuestra ciudad, hecho que se produjo por primera vez después de 30 años.

"Fue un lindo desafío porque hemos podido celebrarlo en el interior con representantes de todo el país ".

Así lo expresó José Voytenco, secretario general electo, quien continuará con la gestión iniciada el 6 de octubre de 2020, cuando reemplazó al fallecido Ramón Ayala.

"Todos los compañeros y compañeras congresales se sintieron cómodos en Bahía Blanca, donde tenemos mucha gente amiga", señaló.

--Es una ratificación a lo que venía realizando.

--Así es. Busco darle una impronta distinta a la organización gremial, pretendo que sea un gremio federal e inclusivo, como decía el slogan de mi campaña. Queremos estar en contacto directo con los trabajadores y con nuestros dirigentes de base y delegados provinciales. Hay que trabajar por quien es nuestro único patrón, el trabajador rural".

"Nosotros somos meros administradores de la organización gremial; estamos de paso. Por eso pretendemos fortalecer las instituciones trabajando desde las bases. Nuestro gremio los tiene que contener y representar desde el punto de vista laboral, social y político", aseveró.

--Usted ha sido trabajador rural. ¿Qué necesidades observa?

--Soy de Corzuela, Chaco. Está a 240 kilómetros de Resistencia. Una zona de obraje, donde la principal actividad era el algodón y el trabajo en el monte; algo que ya no existe más. Mi padre (Antonio), que está jubilado, y mi madre (Justina), que falleció de mal de chagas de muy joven, nos inculcaron educación y la cultura del trabajo.

"Desde muy joven he sido defensor de esta gente que era sometida a cuestiones que no eran normales; trabajadores mal pagados y explotados, sin respeto por lo convenios. Me contacté con gente que estaba en la actividad gremial y así empezó, en los años '80, mi lucha por cambiar esa imagen", aseguró.

"Asumí la responsabilidad en mi provincia para cambiar la realidad de los trabajadores rurales del Chaco. Fui delegado de UATRE y de la obra social Osprera. Logramos implementar 20 seccionales, la mayoría con locales propios, y un gremio normalizado con una obra social como corresponde", subrayó.

"Luego incursioné en Capital Federal por pedido de Venegas y estoy radicado desde diciembre de 2015 formando parte del secretariado nacional de la UATRE", contó.

-¿Qué medidas piensa implementar para darle continuidad a su mandato?

-Seguir bregando por blanquear al 70% de trabajadores en negro de nuestra actividad; con una fuerte campaña para reducir ese porcentaje. Que los trabajadores que están fuera del sistema tengan un trabajo formal. Capacitación para el sector rural porque se necesita mano de obra calificada para no perder afiliados; imponer un fuerte esquema educativo (con escuelas de arte y oficio) y tratar de incorporar a los empresarios del gremio para generar el arraigo.