Hernán Rosell: “En Tiro Federal me encontré con un grupo excepcional”

Me tocó salir campeón ante el club donde jugué toda la vida; nos cambiamos en el vestuario donde siempre lo hice porque ahora el vestuario que era visitante es local y tuve que enfrentar a Liniers y, encima, festejar en la cancha que tantas alegrías me dio como jugador. El fútbol tiene estas cosas que a uno le cuesta asimilar”.

Hernán Rosell vivió uno de esos procesos que todo técnico desea realizar. Era ayudante de Fabián Tuya en el equipo campeón el torneo Apertura, pero se convirtió repentinamente en el DT principal para afrontar el Clausura y, luego, las finales anuales, donde se consagró campeón 2022 representando a Tiro Federal.

“En cancha de Liniers no perdí nunca una final jugando en Primera. Por ese lado pensaba: ‘acá tengo buena energía, no voy a perder’. Hasta mi viejo (Julio) y mi mamá (Estela) fueron por primera vez al sector de la tribuna visitante; entré por primera vez desde calle 12 de Octubre. Sensaciones nuevas, raras…”, señaló el “Negro”, quien tiene 36 años –nació el 18 de mayo de 1986- y una incipiente carrera como entrenador.

-Para tus padres debe ser también una sensación extraña.

-Siempre me acompañaron. Desde muy pequeño hasta llegar y jugar muchos años en Primera. Hubo emociones encontradas. También se dio el abrazo con Sebastián Mancinelli, quien sufrió una seria lesión. Y ver a mis jugadores y mucha gente del club llorando.

“Me crucé con Agustín Seisdedos y me acordé de Cabrera, quien no pudo estar presente. Y todo el sufrimiento de una definición que se estiró mucho. Un lindo desahogo”, contó.

-Un récord de lesiones importante.

-Cuatro en un año. Melinger, Seisdedos, Cabrera y Mancinelli. Era difícil jugar sin el capitán y emblema, se trabajó mucho en la parte mental. Por suerte Facundo Gutiérrez lo reemplazó muy bien, aunque habíamos probado algunas variantes en caso de contratiempos.

-Este proceso se inicia de una manera bastante particular, cuando estaban peleando el descenso.

-Fue una derrota 4-1 en un amistoso ante La Armonía. Estábamos por dar un paso al costado, pero nos salvó que también había pandemia y pocas presiones. Con gente la historia, sin dudas, hubiese sido diferente, porque veníamos de siete partidos sin ganar.

“Decidimos cambiar sistema y jugadores, apostar por muchos chicos. Ganamos en cancha de Rosario, notamos un cambio muy grande y no perdimos más”, señaló.

-Aparecieron los pibes.

-Restiffo, Cabrera, Walter… Con Iván habíamos sido un poco injustos el año pasado porque en el plantel teníamos otros refuerzos. En febrero le dijimos que se quedara porque iba a jugar. Pensamos en armar la dupla con Mancinelli, le gustó la idea y todo fluyó. Demostró ser completo, con mucho futuro.

-¿Cuál es el secreto de haber llegado al éxito con tantos chicos jóvenes en el plantel?

-El sentido de pertenencia de estos jugadores con el club. Traje jugadores de Liniers que conozco desde hace tiempo, Como Mena, Cabrera, Seisdedos; y también llegó Nahuel (Sánchez) aportando lo suyo. Después no hay secretos, puede salir bien o mal. Por caso, Facundo Guitérrez tiene 23 años y juega como uno de 35. Se acopló bien, vive en la pensión de Tiro y jamás de quejó de algo.

-Esos chicos pegaron un salto de calidad.

-Exacto. Ahora los conocen. En un partido en cancha de Sporting, Fede Nieto le preguntaba a Tuya quién era el “11” del equipo. A Cabrera nadie lo conocía y ahora es campeón de Primera división.

-Después de ganar el Apertura, mantener el nivel de juego era un desafío.

-Era difícil repetir todo lo bueno del primer torneo. Ganamos dos clásicos de local sobre la hora, luego a Huracán en Punta Alta y Liniers de visitante; nos fuimos acomodando, no perdíamos en canchas muy difíciles. Fueron señales, yo creo mucho en eso.

“Las bajas por lesión nos condicionaron un poquito y llegamos al final apretados, aunque no tengo dudas de que Tiro Federal fue el conjunto más regular, el que más partidos ganó”.

-Tuvieron partidos de alto vuelo.

-Marcamos una intensidad que hacía tiempo no se veía. El segundo tiempo de la final con Huracán fue un ejemplo de consistencia, de estar bien física y mentalmente. Por eso destaco el trabajo de los profes, clave en este proceso.

-¿Intuías que Liniers llegaba a la definición para pelearles el título?

-Sí. Los chicos de Liniers se habían sacado la mochila de jugar por el descenso, y están acostumbrados a jugar finales. Liderados por algunos mayores de mucha experiencia, que además de buenos jugadores, intuía que iba a ser Liniers. No lo quería, porque también, interiormente, sabía que iba a ser muy duro.

-¿Cómo hicieron para reaccionar tras el partido en cancha de Libertad, donde Liniers gana el Clausura?

-Hubo que apelar a la psicología. Más que entrenar era hablar, motivar. El sorteo para las dos finales nos termina beneficiando. Sabíamos que ganando en nuestra cancha asegurábamos el suplementario en la revancha. Una definición insólita. Entramos a ese partido convencidos de que íbamos a ganar. Incluso, empezamos perdiendo y lo dimos vuelta. Estos chicos, como pasó con los jugadores de la Selección, se caen y se levantan; se lo puse de ejemplo y ellos lo asimilaron.

-Arrancaron perdiendo varios partidos.

-Fueron siete partidos seguidos que arrancamos abajo en el marcador. Lo hablábamos, lo trabajábamos y no había caso. Hubo una muestra de carácter. Además, tenía un banco de relevos muy bueno. Los chicos que ingresaron nos dieron muchas soluciones en ambos torneos.

-¿Qué valoración hacés de tus jugadores?

-En el arco Bruno Arias hizo un torneo bárbaro y cuando no estuvo él, Fabi nos dios una mano gigante. En la defensa tuvimos proyección permanente en los laterales (Restiffo y Medina) y dos centrales de categoría: Seba es líder natural y Walter se sintió respaldado y rindió a pleno. En el medio contamos con jugadores con mucha intensidad, inteligentes y aplicados.

"Y arriba teníamos a Santiago López, Cabrera, Seisdedos y Altfater. No había otro equipo con estos jugadores, aunque lamentablemente nos condicionaron las lesiones; por suerte Adaro, Manso, Damiani y Di Santoro fueron muy importantes para mantener el nivel”, sostuvo.

El Regional Amateur y su manera de ser en la cancha

-¿Tiro va a jugar el Regional Amateur?

-Lo hablé con Sergio (Bota). Es un torneo clave para retener algunos jugadores. Si Tiro no juega muchos chicos tendrán ofertas y será difícil retenerlos. Algunos vuelven a sus clubes porque se vencen sus préstamos y otros ya tienen decisión tomada. No hay que dormirse, para no tener que armar todo de cero. La primera fase se juega acá y no cómo en nuestra época que íbamos hasta Río Gallegos, jajaja. Ojalá haya gente que se pueda arrimar al club y colaborar.

-Tu sueño de ser campeón como DT se cumplió siendo muy joven.

-Fue impensado que mi primera experiencia sea en Tiro y termine siendo campeón. Se dio una conjunción de factores que pude capitalizar. A diferencia de mi etapa de jugador, ahora soy demasiado tranquilo. Recién cuando Liniers nos hizo un gol insólito de pelota parada, en el último partido, se me salió la cadena en el corte de luz. Lo hice para bien de ellos, sentía que iban a reaccionar.

"Soy de hablar mucho con los jugadores, tengo buena relación. Y le saco un poco de dramatismo al fútbol; está el momento de entrenar a full y el momento de recreación, donde convivimos y compartimos", subrayó.