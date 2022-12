Cómo prevenir incendios en la Comarca Serrana: “Los cortafuegos son un factor clave”

De cara a una nueva temporada estival en la Comarca Serrana, y cuando se prevé una temporada compleja en cuanto a la posibilidad de que se desarrollen incendios, tanto por las altas temperaturas como por los vientos y la abundancia de combustible (pastizal), el Jefe de Bomberos de Tornquist y Director de Operaciones de la Federación Centro Sur de Bomberos Voluntarios, Martín Haag, dialogó con La Nueva. sobre las tareas de prevención.

-¿Se prevé una temporada compleja o desafiante en las sierras teniendo en cuenta la escasez de lluvias?

-Sí, de acuerdo a la información que nos llega tanto de Provincia como de Nación, será una temporada compleja, por los pronósticos que se vienen dando. Si bien es una temporada regular respecto a las lluvias las temperaturas serán más elevadas y estarán por encima de los parámetros normales. Otro factor muy importante en el comportamiento de los incendios forestales son los vientos por la velocidad con que se propaga el fuego.

Hay tres factores que son condicionantes y hacen extremos y riesgosos a los incendios forestales. Se los conoce como la Regla de los 30: menos de 30% de humedad, más de 30Cº de temperatura y viento a más de 30km/h. Estas condiciones se vienen dando en los últimos años.

A esto se suma que tenemos una carga muy alta de combustible (pastizal) en el sector serrano y rural debido a la falta de animales que utilizan esa carga de combustible para alimento. Esto hace que se genere un colchón de pastizal bastante importante y sumado a las condiciones meteorológicas los incendios podrían adquirir comportamientos extremos.

La temporada será compleja y tenemos los antecedentes de lo que se viene dando más que nada en el norte del país donde pese a estar en temporada baja siguen enfrentando incendios.

-¿Cuál es la importancia del cortafuegos en la prevención y extinción de incendios?

-El cortafuego es esencial porque corta la continuidad del combustible y, con ella, el avance del fuego. Es su función, ya sea un cortafuego natural como un arroyo o un camino, o artificial, que es el que se realiza en un establecimiento.

Martín Haag.

Si bien en comportamientos extremos a veces no frenan el avance sí lo reduce y minimiza permitiendo que al momento de combatir el incendio se abra una ventana de posibilidades de poder controlarlo producto de utilizar este cortafuego como una barrera. El combustible reduce su agresividad y nos permite generar mejores condiciones para combatirlo.

Si uno no tiene esta herramienta como ayuda es imposible trabajar por el comportamiento del fuego y el riesgo que ocasiona el hacerlo en condiciones inseguras.

-¿Los productores tienen cada vez más o menos conciencia de la importancia de hacer cortafuegos?

-Lamentablemente, a medida que pasan los años tienen menos conciencia del factor favorable que es realizar cortafuegos. Cuesta mucho y lo terminan haciendo en el momento de la emergencia. No toman conciencia de que el cortafuegos hay que hacerlo antes porque minimiza el riesgo de que los incendios ingresen a su establecimiento o tomen grandes dimensiones.

-¿Es muy costoso para el productor rural hacer cortafuegos o cual es la razón por la que año tras año hay que volver a concientizar?

-Si bien es costoso, y es uno de los factores que expresan, también es costoso después perder capital cuando se quema pastizal que usan para sus animales. Asumen riesgos de que se quemen los alambrados, los animales y los cascos de los establecimientos.

Hay una realidad: hay muchos establecimientos donde no hay gente trabajando. Los propietarios viven en Gran Buenos Aires y no son los típicos vecinos de las localidades y muchas veces no tienen herramientas y, por ende, hay establecimientos que no cuentan con medidas de prevención adecuadas. Eso potencia que los incendios tengan una dinámica y una propagación distinta a la que históricamente se desarrollaba en estos sectores y establecimientos.

Por las mismas razones tenemos problemas en el abastecimiento. Estos establecimientos no tienen reservorios de agua, no los han mantenido, y eso hace que los móviles autobombas deban movilizar muchos recursos para proveerse de este elemento fundamental en las emergencias. Esto le otorga una mayor complejidad.

-¿Qué medidas se toman para proteger al Parque Provincial Ernesto Tornquist?

-Siempre hay un contacto muy fluido entre los cuarteles y tenemos jurisdicción sobre el Parque Provincial, tanto los Bomberos de Tornquist como el cuartel de Sierra de la Ventana. Si bien Villa Ventana no tiene jurisdicción está muy cerca del Parque. Venimos trabajando con los guardaparques del lugar con planes de manejo y prevención sobre todo en los sectores de mayor riesgo, como los paralelos a la ruta 76. Muchos de los incendios están centralizados en estos sectores. La Municipalidad de Tornquist aporta maquinarias para desarrollar trabajos como cortafuegos. Desde el Parque Provincial hacen tareas de sectores de monte.

Siempre buscamos aumentar la seguridad en todo el perímetro. Todo tiene un gasto, un proceso y dependemos de otras entidades o instituciones en cuanto a los recursos pero vamos manteniendo lo que se hizo en años anteriores y sumando acciones para ser más rigurosos. Asimismo, los guardaparques tienen elementos materiales y capacitaciones para hacer las primeras intervenciones en cuanto a incendios.



-¿Con qué recursos cuentan a la hora de afrontar un incendio forestal?

Los Bomberos de Tornquist tenemos 50 voluntarios del cuerpo activo. Para incendios forestales contamos con tres autobombas, una en comodato desde 2011 por el Plan Nacional de Manejo del fuego. Contamos con cuatro camionetas 4 x 4, una en comodato desde 2016 y dos cisternas de agua, una de mediana capacidad y una de gran capacidad. Además se cuenta con los elementos de los cuarteles de Saldungaray, Sierra de la Ventana y también Chasicó como parte del sistema de respuesta del distrito.

Asimismo, como integrantes de la Federación Centro Sur que abarca 28 cuarteles de la región integramos un sistema operativo de activación. Damos respuesta desde los recursos de los cuarteles de toda la región y se trabaja a través de tres federaciones con más de 280 cuarteles de la provincia de Buenos Aires y junto a Defensa Civil. En grandes incendios se suman bomberos oficiales de la Policía.

-¿Cuáles son las principales causas de los incendios en la Comarca?

-No tenemos una estadística real pero hay un gran porcentaje de negligencia, un porcentaje que era menor y fue en aumento. Hace muchos años atrás el primer factor era el meteorológico, producto de la caída de rayos en tormentas eléctricas muy cotidianas en esta zona. A lo largo de los años ha aumentado la negligencia.

Muchos incendios se ocasionan porque la gente hace una quema de ramas de algún pastizal o encienden fuego para hacer un asado. En establecimientos rurales se da cuando se ponen a quemar hectáreas para después sembrar. A estos factores se suman los intencionales y en algunos casos, el paso del tren. Lamentablemente hay que trabajar más en prevención porque una vez que empieza el fuego, dadas las condiciones, se hace más difícil de controlar.

El último incendio en las sierras fue en 2018 y la particularidad es que se dieron dos incendios consecutivos: uno a fines de enero y otro a mediados de febrero. El primero muy cerca de Sierra de la Ventana y el otro en el sector del Parque Provincial. Fue la pérdida más grande luego del incendio de 2014.

En cada incendio se perdieron entre 30 mil y 40 mil hectáreas, con una pérdida muy grande de vegetación autóctona, animales y alambrados en el sector rural.

-¿Qué aprendieron en estos siniestros con tantas pérdidas?

-Aprendimos a estar más organizados y coordinados para el trabajo y aprendimos a entender cómo se va comportando cada incendio, porque no son todos iguales. Cada uno tiene su dinámica y comportamiento y eso modifica la forma de trabajar para controlar y extinguir.

Destacamos que la Provincia está aportando recursos como equipamiento y medios aéreos (helicópteros) y es una ayuda muy importante que antes no teníamos. Es un gran aporte al trabajo de bomberos y de maquinarias municipales y a la colaboración de distintos organismos del distrito y la provincia para controlar y extinguir incendios.